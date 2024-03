Gardez vos données en sécurité et style avec la nouvelle DataTraveler SE9 Gen 3 de Kingston

Kingston a dévoilé une nouvelle clé USB qui attire l’attention des passionnés de technologie et des professionnels. La DataTraveler SE9 Gen 3 est un objet technologique élégant et robuste qui promet d’offrir des performances de haut niveau.

Avec son boîtier métallique robuste, cette clé USB n’est pas seulement esthétique ; elle est conçue pour protéger vos fichiers importants contre les chocs et les éraflures liés à l’utilisation quotidienne. Compatible avec Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +) et Chrome OS, elle bénéficie d’une garantie de 5 ans et d’une assistance technique gratuite.

Au cœur du DataTraveler SE9 G3 se trouve la dernière technologie USB 3,2 Gen 3, qui permet aux utilisateurs de déplacer des fichiers à des vitesses impressionnantes. Vous pouvez vous attendre à des taux de transfert de données allant jusqu’à 220 Mo/s en lecture et 100 Mo/s en écriture. Cela signifie moins de temps à attendre que les fichiers soient copiés et plus de temps pour travailler, que vous soyez un professionnel occupé, un étudiant ou quelqu’un qui manipule beaucoup de contenu multimédia. Mesurant seulement 39 x 12,2 x 4,6 mm, la clé USB peut être portée sur votre porte-clés et ne pèse que 5 g. Elle est disponible dans des tailles de stockage de 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Conscient que les besoins de stockage varient d’une personne à l’autre, Kingston propose la DataTraveler SE9 G3 en plusieurs tailles, la plus grande étant de 512 Go. Cette gamme d’options garantit que vous trouverez une capacité adaptée à vos besoins, qu’il s’agisse de documents, d’images haute résolution ou de fichiers vidéo.

Axé sur la commodité

Le design de la DataTraveler SE9 G3 n’est pas seulement axé sur la durabilité et la vitesse, mais aussi sur la commodité. Sa taille compacte lui permet de se glisser facilement dans une poche, de s’attacher à un porte-clés ou de se ranger dans un sac. Ce niveau de portabilité garantit l’accès à vos données à tout moment et en tout lieu.

Pour tous ceux qui recherchent un périphérique de stockage alliant style et fonctionnalité, la clé USB Kingston DataTraveler SE9 G3 est un concurrent de taille. Conçue pour durer, elle offre des vitesses de transfert de données élevées, se décline en plusieurs capacités de stockage et est conçue pour être facilement transportée. Cette clé est en passe de devenir un choix incontournable pour ceux qui ont besoin d’un moyen fiable de gérer leurs fichiers numériques en déplacement.