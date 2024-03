Photographie de niveau supérieur sur iPhone 16 Pro avec le Tetraprism

Dans un mouvement attendu pour révolutionner encore une fois le segment de la photographie sur smartphones, Apple envisage d’étendre l’utilisation de son innovant objectif téléobjectif Tetraprism à l’iPhone 16 Pro, après son introduction remarquée sur l’iPhone 15 Pro Max.

Cet objectif, qui a permis d’augmenter la plage de zoom optique de 3x à 5x, représente une avancée significative dans les capacités photographiques des smartphones haut de gamme.

Selon un récent rapport issu de Trendforce, les améliorations continues des spécifications des caméras continuent de stimuler le renouvellement des appareils par les consommateurs. La bonne réception de l’iPhone 15 Pro Max, équipé de l’objectif Tetraprism, a démontré l’appétit du marché pour des innovations significatives dans le domaine de la photographie mobile.

Trendforce prévoit que cette technologie de caméra se généralisera de l’iPhone 16 Pro Max à l’iPhone 16 Pro, uniformisant ainsi l’offre haut de gamme d’Apple avec des capacités photographiques avancées. Cette expansion avait déjà été prédite par l’analyste Ming-Chi Kuo, qui, depuis septembre, affirmait que les deux modèles Pro de l’iPhone 16 seraient équipés du même objectif Tetraprism, renforçant cette tendance par d’autres rapports corroborant la rumeur.

L’adoption de la technologie Tetraprism par Apple pourrait inciter le reste du marché à suivre, bien que les considérations de coût amèneront probablement les fabricants de smartphones Android à segmenter davantage leurs offres. Pour les appareils de milieu de gamme, un système de periscope à focus fixe ou à simple pliage, abordable, devrait gagner en popularité. À l’inverse, pour les modules haut de gamme, des modules à focus interne ou des versions complexes analogues sont attendus.

Cette évolution souligne l’importance croissante de la photographie mobile dans les critères de choix des consommateurs et met en évidence la course à l’innovation technologique dans laquelle s’engagent les fabricants de smartphones. Avec l’intégration de l’objectif Tetraprism dans l’iPhone 16 Pro, Apple non seulement consolide sa réputation de leader en matière d’innovation, mais pousse également l’industrie à envisager l’avenir de la photographie mobile sous un nouveau jour.