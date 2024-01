Microsoft présente officiellement Copilot pour iOS et Android

Depuis quelques mois, Microsoft parle de Copilot, son compagnon d’IA. Aujourd’hui, la société a officiellement annoncé qu’elle mettait la « pleine puissance » de Copilot à la disposition d’un plus grand nombre de personnes et d’entreprises.

Bien que la version de base du compagnon IA soit gratuite, Microsoft a présenté hier une version payante, Copilot Pro. Selon la société basée à Redmond, il s’agit d’un nouvel abonnement qui offre les fonctionnalités et les capacités les plus avancées de Copilot à ceux qui recherchent ce type d’expérience.

Les particuliers et les entreprises intéressés par Copilot Pro doivent savoir qu’il coûte 20 dollars par mois.

Ceux qui recherchent une expérience gratuite peuvent explorer l’offre Copilot de Microsoft, qui a été mise à jour avec des améliorations supplémentaires et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, de nouveaux GPT Copilot sont désormais disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent personnaliser le comportement de Microsoft Copilot sur un sujet qui les intéresse.

De plus, l’application mobile Copilot est maintenant disponible pour Android et iOS. Elle est gratuite et peut être téléchargée à partir du Google Play Store ou de l’Apple App Store. L’application mobile offre les mêmes possibilités que Copilot sur PC, notamment l’accès à GPT-4, la création d’images Dall-E 3 et la possibilité d’utiliser des images provenant d’un téléphone lors d’une conversation avec Copilot.

Enfin, Microsoft a révélé qu’elle avait décidé d’ajouter Copilot à l’application mobile Microsoft 365 pour Android et iOS pour les personnes disposant d’un compte Microsoft. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, l’entreprise a confirmé qu’elle la déploierait au cours du mois prochain.