WhatsApp révolutionne la messagerie avec de nouvelles options de formatage

Pour améliorer la communication de ses utilisateurs, WhatsApp a introduit quatre nouvelles options de formatage de texte. Dès aujourd’hui, les utilisateurs de WhatsApp peuvent utiliser des listes à puces et numérotées, des citations en bloc et du code en ligne pour mettre en évidence et organiser leurs messages, facilitant ainsi la lecture de grands blocs de texte.

Ces nouvelles options de formatage, en cours de développement depuis quelque temps, sont désormais disponibles sur WhatsApp pour Android, iOS, Web et Mac, en complément du support pour les chaînes. Elles s’ajoutent aux formats déjà existants tels que le gras, l’italique, le barré et le monospace, disponibles pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

Voici comment vous pouvez utiliser la syntaxe de style markdown pour ces nouveaux formats directement dans un message :

Listes à puces : Les utilisateurs peuvent désormais créer des listes à puces pour détailler des informations telles que des listes de courses ou des points de l’ordre du jour, ce qui facilite l’assimilation de gros blocs de texte. Pour créer une liste à puces, il suffit de commencer son message par le symbole « — » suivi d’un espace.

Listes numérotées : Pour les contenus qui nécessitent un ordre spécifique, comme des instructions étape par étape, le format de liste numérotée est idéal. Les utilisateurs peuvent lancer ce format en tapant un ou deux chiffres, suivis d'un point et d'un espace, comme « 1. » ou « 2. » Cette fonction est particulièrement utile pour les recettes, les workflows ou toutes les instructions qui bénéficient d'une séquence claire.

Citations en bloc : Les guillemets ont également été introduits pour aider les utilisateurs à mettre en évidence des portions de texte significatives dans des messages plus longs. En tapant le symbole « > » suivi d'un espace avant le texte, les utilisateurs peuvent mettre à part les citations ou les informations importantes et les faire ressortir.

Code en ligne : Le format de code en ligne s'adresse non seulement aux développeurs qui souhaitent partager des extraits de code, mais aussi aux utilisateurs qui souhaitent mettre en évidence des parties de texte spécifiques dans leurs messages. Ce format peut être activé en entourant le texte du symbole « ` » des deux côtés.

Améliorer l’engagement

Cette expansion s’étend au-delà des discussions individuelles et de groupe, et englobe la fonction de diffusion des chaînes, de plus en plus populaire. Les entreprises et les communautés peuvent tirer parti de ces options de formatage pour diffuser des informations de manière structurée et visuellement attrayante, afin d’améliorer l’engagement et la compréhension du public.

Ces nouvelles options de formatage étaient attendues depuis longtemps par les utilisateurs de WhatsApp qui cherchaient des moyens plus sophistiqués de structurer et de mettre en valeur leurs messages. Avec l’ajout de listes à puces et numérotées, de guillemets et de code en ligne, WhatsApp élargit ses fonctionnalités pour répondre à un plus grand nombre de besoins en matière de messagerie.

Ce lancement témoigne de l’engagement de WhatsApp à faire évoluer sa plateforme pour répondre aux différents besoins de communication. Ces nouvelles fonctionnalités promettent de rendre le partage d’informations plus percutant, mieux organisé et plus convivial au sein de la vaste audience mondiale de la plateforme.