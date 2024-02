Entre innovation et tradition : le défi du Google Pixel Fold 2

L’évolution des smartphones pliables prend un nouveau tournant. Google s’apprête à lancer son nouveau smartphone pliable, le Pixel Fold 2, et les dernières rumeurs, relayées notamment par SmartPrix, suscitent autant d’espoir que d’interrogations. Ce futur modèle semble présenter un mélange hétéroclite de choix de design controversés et d’évolutions prometteuses.

La modification la plus notable concerne le module de caméra, marquant une rupture significative non seulement par rapport au premier Pixel Fold, mais aussi vis-à-vis de la conception habituelle des Pixel récents. L’emblématique design de la barre de caméra, présent depuis le Pixel 6, cède la place à un module en forme de « squircle », intégrant deux ovales oblongs abritant ce qui semble être trois objectifs de caméra, en plus de deux autres capteurs aux fonctions encore inconnues. Cette nouvelle configuration est complétée par un flash LED et un trou de microphone, suggérant une refonte profonde en termes de photographie mobile.

Bien que ce choix marque une rupture avec la barre de caméra Pixel traditionnelle, il pourrait entraîner une instabilité du téléphone lorsqu’il est posé sur une surface plane, un point qui ne fait pas l’unanimité.

Autre changement notable, le profil latéral du téléphone. Les bords courbés du Pixel Fold cèdent la place à des arêtes aplaties, une esthétique que l’on retrouvera également sur les futurs Pixel 9, d’après les rendus fuités.

Malgré ces choix discutables, le Pixel Fold 2 emprunte également des éléments au OnePlus Open, notamment son aspect cuir noir, ses bords incurvés et le positionnement de la caméra frontale, offrant une ergonomie et une qualité de construction saluées.

Le bonheur une fois ouvert

La véritable révolution se dévoile une fois l’appareil ouvert : les épaisseurs des bordures disparaissent au profit de bords uniformément fins, une tendance amorcée par OPPO dans ses modèles pliables. L’écran frontal afficherait 6,4 pouces, tandis que le panneau pliable interne utiliserait une dalle OLED flexible de 7,9 pouces, optimisant ainsi l’espace d’affichage.

Côté performances, les rumeurs évoquent un processeur Tensor de quatrième génération et jusqu’à 16 Go de RAM, promettant des avancées significatives. De plus, l’épaisseur du Pixel Fold 2 pourrait être l’une des plus faibles du marché des smartphones pliables avec seulement 10,54 mm.

En somme, le Pixel Fold 2 s’annonce comme une refonte majeure de la gamme, mêlant audace et tradition. Reste à voir si Google saura convaincre avec ce design et ces améliorations techniques. Le lancement du Google Pixel Fold 2 n’est pas attendu avant mai, voire plus tard, si l’on en croit les fuites actuelles.