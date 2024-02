Découvrez le Galaxy Fit 3 : plus qu’un bracelet, un compagnon de santé

Samsung étoffe sa gamme de wearables avec le Galaxy Fit 3, dernier-né de sa série dédiée au suivi de l’activité physique. Ce bracelet connecté, qui succède au Galaxy Fit 2 introduit en 2020, se distingue par ses avancées notables tant au niveau du design que des fonctionnalités.

Offrant un écran 45 % plus grand, le Galaxy Fit 3 promet une expérience utilisateur améliorée avec une visibilité accrue des données de santé et de fitness. Cette expansion de l’écran souligne l’engagement de Samsung à fournir une expérience utilisateur sans précédent dans le domaine des wearables.

Doté d’un écran OLED couleur de 1,57 pouce, le Galaxy Fit 3 permet une lecture instantanée d’une multitude d’informations. Son boîtier en aluminium, couplé à une certification IP68 et 5 ATM, lui confère une résistance optimale à la poussière et à l’eau. La facilité de personnalisation est également au rendez-vous grâce à un bracelet en silicone équipé d’un mécanisme de détachement rapide, permettant ainsi de varier les styles en un clic.

Sur le plan technique, le Galaxy Fit 3 intègre un accéléromètre, un gyroscope et un moniteur de fréquence cardiaque. Ces capteurs offrent un suivi précis des activités physiques, du sommeil, du niveau de stress et des entraînements, le tout synchronisable avec l’application Samsung Health. Bien qu’il manque de GPS intégré, limitant le suivi des activités sans smartphone, le Galaxy Fit 3 compense par une panoplie de fonctionnalités intelligentes.

La personnalisation est poussée avec plus de 100 cadrans disponibles via l’application Galaxy Wearable, transformant le Galaxy Fit 3 en un véritable accessoire de mode. Il sert également de déclencheur à distance pour la caméra du smartphone, de contrôleur de lecture média et même de localisateur de téléphone égaré. Les fonctions SOS d’urgence et de détection de chute enrichissent son arsenal, offrant sécurité et tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Une belle autonomie

Le lien entre le Galaxy Fit 3 et les smartphones Galaxy est également renforcé. Parmi les nouveautés, la synchronisation des Modes avec un smartphone Galaxy se démarque, permettant d’aligner les modes « Ne pas déranger » ou « Sommeil » entre les deux appareils. Ces intégrations reflètent la vision de Samsung d’un écosystème connecté, où chaque appareil contribue à une expérience utilisateur cohérente et intégrée.

Samsung promet jusqu’à 13 jours d’autonomie sur une seule charge, un argument de poids pour les utilisateurs actifs.

Disponible en trois coloris — Gris, Or Rose et Argent — le Galaxy Fit 3 sera commercialisé à partir du 23 février 2024 en Asie, en Amérique Centrale, en Europe et en Amérique du Sud, avec un lancement prévu en Corée du Sud ultérieurement. Pour le moment, aucune information sur le prix.