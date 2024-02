Le Xbox Game Pass atteint 34 millions d’abonnés

Le service Xbox Game Pass de Microsoft a franchi une étape importante, se targuant d’avoir 34 millions d’abonnés, soit une augmentation notable de 36 % par rapport au chiffre précédemment annoncé de 25 millions il y a plus de 2 ans.

Cette dernière mise à jour a été partagée lors d’un podcast officiel de Xbox, qui a également mis en avant l’introduction des exclusivités Xbox sur les plateformes PS5 et Nintendo Switch.

La révélation du nombre d’abonnés mis à jour marque la première fois que Microsoft partage de nouvelles données sur le Xbox Game Pass depuis son acquisition d’Activision Blizzard en janvier 2022.

Malgré cette croissance, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a observé un ralentissement du taux de nouveaux abonnements sur les plateformes de consoles, l’attribuant à la saturation du marché des consoles. Cependant, il a noté que le segment PC de Game Pass a connu une « croissance incroyable », ce qui suggère un élargissement de l’attrait du service.

Objectifs et défis à long terme de Microsoft pour la Xbox

Malgré cette tendance positive, le nombre actuel d’abonnés indique que Microsoft est encore loin d’atteindre son ambitieux objectif de 100 millions d’abonnés au Xbox Game Pass d’ici 2030. L’entreprise visait un taux de croissance de 73 % pour les abonnements au Game Pass pour l’année fiscale se terminant en juin 2022, mais n’a réussi à augmenter que de 28 %. En conséquence, Microsoft a retiré la croissance du Game Pass des objectifs de performance pour la rémunération des dirigeants du PDG Satya Nadella après avoir échoué à atteindre ces ambitieux objectifs pendant 2 années consécutives.

Le ralentissement de la croissance des abonnements aux consoles, associé au fait que les ventes de consoles Xbox Series S|X ne suivent pas le rythme de la PS5, constitue un défi permanent. En outre, le taux d’adoption du Xbox Cloud Gaming sur les appareils mobiles n’a pas répondu aux attentes. Malgré ces obstacles, Spencer a souligné que tous les utilisateurs n’ont pas besoin de s’abonner au Game Pass. Les revenus tirés des abonnements ne représentent actuellement qu’une petite fraction des revenus globaux de l’entreprise liés au contenu et aux services.

Pour l’avenir, Microsoft se concentre sur l’expansion de Game Pass, en particulier dans le secteur des jeux mobiles, en développant une boutique de jeux mobiles Xbox pour concurrencer Apple et Google. Toutefois, les récents changements de politique de l’App Store d’Apple n’ont pas été alignés sur les plans de Microsoft concernant la monétisation du Xbox Cloud Gaming sur les plateformes iOS. Spencer a critiqué les modifications apportées à la politique d’Apple, estimant qu’elles ne favorisaient pas suffisamment la concurrence sur la plus grande plateforme de jeux au monde. Microsoft a l’intention de poursuivre son dialogue avec les autorités de régulation, Apple et Google afin de plaider en faveur d’une concurrence plus ouverte sur le marché des jeux.