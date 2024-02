Apple va révolutionner Spotlight avec l’IA : nouvelle ère de recherche en 2024

Dans le courant de l’année, Apple va se doter d’une toute nouvelle gamme de fonctionnalités de codage et de test de l’IA, et un nouveau rapport affirme que Apple apporte également un coup de pouce LLM à sa célèbre recherche Spotlight. Cette fonction est surtout connue pour sa disponibilité sur tous les ordinateurs et appareils mobiles Apple, avec la possibilité d’effectuer des recherches dans les fichiers locaux de la technologie, des recherches dans Safari, l’ouverture de diverses applications, et bien plus encore.

Il existe déjà différents rapports sur ce qu’Apple a à apporter concernant sa plongée dans l’intelligence artificielle, éventuellement disponible pour accéder à ses utilisateurs.

Bloomberg a rapporté qu’une nouvelle version de Spotlight sera bientôt disponible sur les appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad et les ordinateurs Mac, et qu’elle bénéficiera d’un coup de pouce de la part de l’entreprise. Cela se fera dans le cadre des diverses fonctionnalités de codage et de test de l’IA qu’elle lancera sur le Xcode, offrant une version plus puissante de Spotlight que les utilisateurs d’Apple ont actuellement.

Il s’agit d’une version « à l’étude » par Apple pour l’instant, qui bénéficierait de fonctions d’IA générative et offrirait des fonctionnalités plus complexes.

La recherche Spotlight est accessible rapidement sur l’iPhone, l’iPad ou l’iPod Touch en balayant vers le bas depuis le haut de l’écran. Elle permet de localiser des fichiers locaux et des e-mails, d’accéder à des applications et d’effectuer des recherches dans Safari, entre autres fonctions.

En revanche, il est possible d’accéder au Mac en le trouvant dans la barre de menu, en haut à droite de l’écran, ou en tapant Commande + Espace (barre d’espacement) sur le clavier.

Les projets massifs d’Apple en matière d’IA générative

Pour en revenir aux projets d’Apple en matière d’IA générative, ils commenceront par Xcode, qui aidera les développeurs à créer des applications et des fonctionnalités, et qui sera également capable de travailler avec GitHub Copilot de Microsoft.

Plus tard dans l’année, cette fonction de Xcode permettra aux développeurs tiers d’accéder à ces fonctionnalités, ainsi qu’à d’autres technologies d’IA prévues pour iOS 18.

L’ancienne entreprise la plus valorisée au monde n’a pas peur de l’IA, mais elle n’a pas précipité le développement de sa version de la technologie la plus puissante du moment, ne rejoignant pas la course comme ses rivaux de la Big Tech. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précédemment déclaré que des développements potentiels de l’IA seraient bientôt intégrés à ses produits, mais qu’ils devraient être placés sous ses yeux méticuleux et qu’ils devraient être responsables de leur réalisation.

En outre, Apple va dans l’autre sens, contrairement à Google et Microsoft qui ont fait en sorte que leur IA et leurs diverses expériences dans le cadre de leurs LLM soient dans le cloud. Dans le cas d’Apple, les rapports affirment qu’elle fonctionnerait sur du matériel, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient y accéder localement et dépendre de l’appareil s’il prend en charge la technologie, et qu’elle ne ferait pas partie de son nuage.

Les chercheurs d’Apple ont récemment dévoilé un prototype d’intelligence artificielle générative avec des capacités d’animation de texte et des rumeurs de développement de l’intelligence artificielle pour iOS 18.