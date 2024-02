Diablo 4 est le premier jeu d’Activision Blizzard à passer sur le Game Pass

Depuis l’annonce du podcast commercial de la Xbox, tout le monde attendait avec impatience des annonces passionnantes. Malheureusement, alors que nous attendions du matériel next-gen ou des révélations sur les jeux cross-plateformes, nous avons été déçus. Mais tout n’est pas si noir, puisque Microsoft vient d’annoncer que tous les jeux d’Activision seront disponibles sur le Xbox Game Pass, à commencer par Diablo 4.

Bien que presque rien n’ait été révélé dans ce podcast, Microsoft a mentionné que tous les jeux d’Activision allaient être intégrés au « Game Pass ». Le premier titre à être dévoilé est Diablo IV, qui arrivera sur le Game Pass le 28 mars.

Microsoft n’a pas précisé les autres jeux d’Activision Blizzard auxquels nous pouvons nous attendre, mais Diablo 4 semble être un bon début pour Activision. Maintenant que nous avons l’annonce officielle, nous avons également une bande-annonce de Diablo 4 sur le « Game Pass ».

Bien que le terme « Game Pass » soit clairement mentionné à plusieurs reprises, il semble que la Xbox ait été complètement omise, et que l’accent soit désormais mis sur le Game Pass pour Xbox et PC. Avec cet ajout, espérons que Call of Duty et World of Warcraft seront davantage proposés sur le Game Pass à l’avenir.

Malgré un podcast peu excitant que nous attendions, cette annonce d’Activision Blizzard n’a pas été une grande surprise. Avec le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft un peu plus tôt, cela devait arriver.

Pour l’instant, les utilisateurs du Xbox et du PC Game Pass peuvent se contenter de quelque chose. Que pensez-vous de cette annonce ? Pensez-vous qu’il devrait y avoir plus de jeux Activision sur le Game Pass ?