Révolution Sticky Notes : découvrez la nouvelle ère des notes rapides

L’application Sticky Notes de Windows est sur le point de recevoir peut-être sa mise à jour la plus significative à ce jour. Fonctionnant de manière similaire à l’usage que font la plupart des gens des post-its dans la vie réelle, permettant de noter rapidement des pensées et de les rendre visibles sur le bureau de leur ordinateur, cette application par défaut de Windows n’a pas connu de mises à jour majeures depuis quatre ans. Microsoft promet de grandes nouveautés pour cette application pratique.

Annoncée sur le compte officiel de Microsoft Sticky Notes sur X, cette nouvelle a généré un buzz parmi les utilisateurs qui se sont rapidement lancés dans des spéculations sur les innovations que Microsoft pourrait introduire, avec beaucoup exprimant leurs inquiétudes à l’idée que les nouvelles Sticky Notes puissent être basées sur le Web.

🎉New year! New updates! Stay tuned for some of our biggest announcements yet! 🥳 pic.twitter.com/OhgpkBxFfo — Sticky Notes (@stickynotes) January 24, 2024

Cependant, certaines suppositions des utilisateurs suggéraient que l’application bénéficierait d’un apport alimenté par l’IA, analogue à ce que l’on a vu dans des applications telles que Bloc-notes et Paint, s’alignant sur la poussée des outils assistés par IA de Microsoft. Il semble néanmoins que ce ne sera ni le cas d’une application basée sur l’IA ni celui d’une version Web, le profil @stickynotes ayant répondu à son propre post d’annonce que l’application Sticky Notes ne sera pas une application Web, du moins pour l’instant.

Since everyone is asking…

Our big news is not a web app… for now😉 — Sticky Notes (@stickynotes) January 24, 2024

Microsoft a ensuite publié plusieurs posts taquins sur l’amélioration à venir, y compris un qui ressemblait à une capture d’écran de l’application avec le texte :

Since everyone is asking 😆 pic.twitter.com/wKpSuvLMCZ — Sticky Notes (@stickynotes) January 29, 2024

Une grosse attente

Actuellement, Sticky Notes semble jouir d’une bonne réputation parmi les utilisateurs et les fans de Windows, même si elle offre un ensemble de fonctionnalités relativement basique. Neowin décrit l’application comme ayant une « fiabilité et simplicité », des aspects que Microsoft ferait bien de prioriser et de préserver.

Les fans et observateurs de l’application Sticky Notes semblent ouverts à découvrir ce que Microsoft a en réserve, tout en ne cachant pas leurs fortes potentielles préoccupations. Microsoft pourrait bien surprendre tout le monde avec quelque chose d’impressionnant. Certains utilisateurs se demandent si Sticky Notes a réellement besoin de nouvelles fonctionnalités sophistiquées, mais il sera peut-être suffisant de ne pas utiliser ce dont ils n’ont pas besoin.