La Nintendo Switch 2 en approche : tout ce qu’il faut savoir

Dans quelques mois, 7 ans se seront écoulés depuis le lancement de la Nintendo Switch. Et si la Switch OLED nous a été offerte, les joueurs du monde entier attendent la Nintendo Switch de deuxième génération. Aujourd’hui, si tout se passe bien, l’annonce de la Nintendo Switch 2 devrait avoir lieu dans le courant de l’année. Cette prochaine console de jeu apportera de nombreuses améliorations à la console Switch de nouvelle génération.

Jusqu’à présent, de nombreux murmures ont été entendus au sein de l’industrie sur ce que la Nintendo Switch 2 pourrait comporter. Découvrons tout ce que nous savons sur la prochaine console portable et les améliorations à attendre par rapport à la Switch de la génération précédente.

Nintendo Switch 2 : date de sortie (prévue)

Pour entrer directement dans le vif du sujet, on va discuter de la date de sortie de la Nintendo Switch 2. Récemment, la date de sortie de la console de nouvelle génération de Nintendo pourrait avoir fait l’objet d’une fuite au CES 2024. Selon le communiqué de presse d’une entreprise spécialisée dans l’IA, Altec Lansing, le lancement de la Nintendo Switch 2 coïncide avec celui de son logiciel d’IA Gameshark.

La date de sortie de la Nintendo Switch est désormais prévue pour septembre 2024. Selon certaines informations, des kits de développement de la Switch 2 ont déjà été envoyés à diverses sociétés de développement de jeux, ce que nous avions déjà entendu auparavant.

Cependant, il convient de noter que certains initiés ont affirmé que la date de sortie de la Nintendo Switch 2 n’était qu’une « supposition ». Les choses ne sont donc pas concrètes pour l’instant, et ce sera le cas jusqu’à ce que Nintendo elle-même annonce la date de sortie. Soyez assurés que nous continuerons à mettre à jour cet espace au fur et à mesure que nous obtiendrons plus d’informations.

Si l’on se réfère à la date d’annonce de la Switch de première génération, la console portable a été lancée mondialement environ 4 mois après son annonce initiale. Lorsque Nintendo a annoncé la nouvelle Switch OLED avec un meilleur écran, l’appareil a été lancé 4 mois plus tard.

Donc, si septembre 2024 est la date de sortie prévue pour la Switch 2 de Nintendo, nous pourrions entendre quelque chose de la part de la société vers avril ou mai 2024. Si aucune annonce officielle n’est faite d’ici là, septembre 2024 pourrait être la date d’annonce prévue pour la Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 : prix (prévu)

Nintendo a lancé la Switch originale au prix de 329,99 euros. Quelques années plus tard, la variante OLED, plus récente et plus haut de gamme, a été lancée à 349,99 euros. Une simple augmentation de 20 euros pour un écran OLED était acceptable, bien que les spécifications internes et les performances en jeu soient restées les mêmes. En 2022, nous avons également entendu parler d’une « Nintendo Switch Pro » qui pourrait voir le jour.

Mais, Digital Foundry a ensuite affirmé que Nintendo avait abandonné l’existence d’un modèle Pro en faveur d’une mise à niveau générationnelle complète, avec des ressources importantes en matière de recherche et de développement.

Nintendo n’exagère pas en matière de prix. Si les jeux sont chers, les consoles de jeu elles-mêmes (qu’elles soient de Sony, Nintendo ou Microsoft) sont vendues à des prix relativement abordables. Nous nous attendons donc à ce que la Nintendo Switch 2 coûte entre 350 et 450 euros.

Certaines rumeurs suggèrent que le prix pourrait être supérieur à 400 euros. Les rumeurs indiquent également que deux variantes de la Switch 2 sont en cours d’élaboration. L’une d’entre elles serait une variante uniquement numérique, les jeux devront donc être téléchargés sur Internet.

L’autre variante devrait prendre en charge les cartouches physiques. Si Nintendo lance effectivement deux variantes, la gamme Switch 2 sera analogue à la façon dont Sony vend ses consoles de jeu PS5, avec des versions numériques et sur disque disponibles à l’achat.

Les consoles de jeu plus grandes dotées de capacités informatiques avancées, telles que la Xbox Series S ou la PS5 Digital, sont vendues à un prix proche de 400 euros. Mais malgré l’existence de ces consoles, la Nintendo Switch 2 aura un public de fans exclusifs et se vendra comme des petits pains.

Bien que la Switch originale ait été dotée de diverses fonctionnalités, le matériel était au mieux de milieu de gamme. Tout cela a changé depuis que Nintendo a lancé la Switch OLED, avec un écran beaucoup plus haut de gamme. Étant donné que la Nintendo Switch 2 sera livrée avec diverses mises à jour, la fourchette de prix susmentionnée est une hypothèse décente pour la console de nouvelle génération. Commencez à économiser dès maintenant !

Nintendo Switch 2 : écran

Un écran OLED vif est l’une des principales choses que tout le monde veut dans la prochaine Nintendo Switch 2. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à un écran légèrement amélioré, analogue à celui de la version OLED haut de gamme de la Switch de Nintendo. De plus, même si la nouvelle Switch 2 est en 720 p, cela ne me dérangerait pas trop, étant donné que la densité de pixels (pixels par pouce) sera suffisamment bonne de toute façon.

Les possibilités d’améliorations majeures de l’affichage sur la Switch 2 comprennent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un affichage plus lumineux et une mise à niveau vers une résolution 900p/1080p, offrant une clarté encore plus nette. La Switch 2 devrait être équipée d’un écran OLED.

Si l’on considère que les ordinateurs de poche modernes tels que les Asus ROG Ally et Legion Go offrent respectivement des taux de rafraîchissement de 120 et 144 Hz, et même un écran OLED pour la ROG, un écran mis à niveau sera grandement apprécié par les fans du monde entier.

Mais comme rien n’est encore figé, nous pourrions voir Nintendo utiliser un écran LCD de haute qualité pour la Switch 2. Les sources affirment que Nintendo inclura un écran LCD au lieu d’un écran OLED sur la Switch 2. Cela est dû à diverses autres améliorations apportées à la console de nouvelle génération.

Si tel est le cas, une variante OLED plus haut de gamme de la Switch 2 pourrait également être lancée plus tard. Par rapport à la variante non OLED, la nouvelle Switch s’accompagne d’une mise à niveau époustouflante de la qualité globale de l’affichage et des spécifications.

Nintendo Switch 2 : design et fonctionnalités évoluées

La Nintendo Switch 2 devrait présenter un tout nouveau design, étant donné l’âge des consoles plus anciennes. Précédemment, une fuite centrée sur les nouvelles manettes Joy-Con a fait surface, ce qui indique que la Switch 2 aura un design de manette mis à niveau.

La Switch originale a longtemps souffert de problèmes de « drift », ce qui rend les manettes inutilisables si l’utilisateur est confronté à ce problème. La nouvelle Nintendo Switch 2 devrait être dotée d’une manette plus fiable, ce qui permettra peut-être d’éviter ce problème.

Selon les fuites, les kits de développement de la Nintendo Switch 2 qui ont été envoyés aux développeurs de jeux présentent un design modulaire analogue au modèle original. Par conséquent, la même polyvalence, à savoir un mode « dock », un mode TV et un mode portable, est attendue avec la Nintendo Switch 2.

D’ailleurs, il est confirmé que les utilisateurs se connecteront avec le même compte Nintendo que la précédente console sur la Nintendo Switch 2. Cela créera certainement une transition en douceur pour tout utilisateur précédent faisant le saut vers la Switch de deuxième génération.

Nintendo Switch 2 : spécifications et expériences de jeu

Nous avons précédemment entendu dire que la Switch 2 offrirait des visuels et des performances dignes de la PS5. La source a ensuite déclaré que sa source avait vu Final Fantasy 7 fonctionner sur la Nintendo Switch 2 avec une qualité visuelle impressionnante. Dès lors, les spéculations ont laissé entendre que la Switch 2 pourrait offrir des visuels de niveau PS5, mais peut-être pas au même niveau de fidélité.

Mais étant donné le facteur de forme portable auquel elle est limitée, il est difficile d’attendre un jeu de niveau 4K de la prochaine Switch. Malgré tout, la nouvelle console devrait présenter des graphismes fortement améliorés. De plus, une résolution plus élevée est également réalisable grâce à l’upscaling AI, notamment une fonctionnalité annoncée par la rumeur.

Les rumeurs les plus excitantes concernent les spécifications internes de la Switch 2, suggérant l’adoption d’une puce NVIDIA avancée offrant des performances graphiques comparables à celles de consoles de salon contemporaines. La prise en charge de technologies telles que le NVIDIA DLSS pourrait permettre des visuels époustouflants malgré les contraintes de la portabilité.

Le stockage devrait être considérablement amélioré sur la nouvelle Nintendo Switch, car la taille des jeux a considérablement augmenté. Nous pourrions également voir un support de stockage extensible sur la Switch 2, comme nous l’avons vu sur la Switch 1.

En ce qui concerne la batterie, Nintendo propose la même autonomie de 9 heures sur la Switch originale et la variante OLED. Cependant, lors de scénarios de jeux intensifs, l’autonomie de la batterie diminue de manière significative. Le format portable de la Switch ne permet pas à l’entreprise d’y intégrer une batterie massive. D’une manière ou d’une autre, il faudra trouver un équilibre. Malheureusement, il y a peu de mots à ce sujet, nous devrons donc attendre et voir.

Nintendo Switch 2 : l’avenir des jeux portables ?

La Nintendo Switch 2 a le potentiel de redéfinir une fois de plus le paysage des consoles portables, en combinant divertissement familial et innovations technologiques. Son succès dépendra de la capacité de Nintendo à surprendre et à satisfaire une communauté de fans déjà conquise par la première génération de Switch, tout en attirant de nouveaux joueurs avec des promesses de jeux et d’expériences inédites.

En attendant l’annonce officielle de Nintendo, les spéculations autour de la Nintendo Switch 2 continuent d’alimenter les discussions et l’excitation dans la communauté des gamers. Entre rumeurs de spécifications avancées et attentes élevées, la Switch 2 se profile comme une évolution majeure dans le monde du jeu vidéo portable. Restez à l’écoute pour plus d’informations à mesure qu’elles seront disponibles.