Personnalisation poussée sur Windows 11 : les widgets à l’honneur

Microsoft continue d’innover et d’améliorer l’expérience utilisateur de Windows 11, comme le démontre la build 26058 de la dernière version Insider. Cette mise à jour apporte des modifications significatives, notamment au tableau de bord des widgets, à l’écran de verrouillage et introduit de nouvelles options d’accessibilité.

La grande nouveauté de cette mise à jour est la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser leur expérience avec les widgets de Windows 11. Face aux retours des utilisateurs concernant l’intégration du flux d’actualités au sein du tableau de bord des widgets, Microsoft a réagi. La nouvelle option « Vue de mes widgets » permet désormais de masquer le flux d’actualités et d’afficher uniquement les widgets choisis par l’utilisateur, offrant ainsi une personnalisation accrue et une expérience plus concentrée sur les fonctionnalités souhaitées.

Les utilisateurs du canal Canary bénéficient d’une expérience améliorée de l’écran de verrouillage avec des mises à jour météorologiques dynamiques et interactives. Cette fonctionnalité, déjà annoncée plus tôt dans l’année, enrichit l’écran de verrouillage avec des prévisions complètes et des informations météorologiques en temps réel.

De plus, les badges de notification pour les widgets introduisent une nouvelle manière de rester informé des notifications importantes, adoptant un concept analogue aux notifications visuelles sur iPhone.

Accessibilité et autres mises à jour

Un nouveau réglage d’accessibilité pour le curseur a été ajouté, facilitant son utilisation pour les personnes malvoyantes. Inspirée par les Crosshairs de la souris dans Microsoft PowerToys, cette fonctionnalité améliore la visibilité du curseur grâce à des lignes rouges sur l’écran. Activable depuis les paramètres d’accessibilité, elle peut être rapidement basculée avec le raccourci clavier Win + Ctrl + X.

Parmi les autres améliorations, notons les étiquettes de texte pour les boutons du menu de l’explorateur de fichiers, des améliorations du prompt de commande, ainsi que plusieurs correctifs pour des problèmes connus. Cependant, Microsoft a averti de la possibilité d’un bug de l’écran vert lors du lancement de jeux sur cette build Insider.

Ces mises à jour et nouvelles fonctionnalités prévues pour la seconde moitié de l’année témoignent de l’engagement continu de Microsoft à améliorer Windows 11. Avec une attention particulière portée à la personnalisation, à l’accessibilité et à l’amélioration de l’expérience utilisateur, Windows 11 continue de se réinventer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs.