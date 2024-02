Selon des fuites, l’IA générative améliorera la PlayStation 6

De manière assez inévitable, les rumeurs selon lesquelles l’IA générative allait être intégrée à la prochaine génération de consoles allaient apparaître plus tôt que prévu, et c’est la PlayStation 6 (probablement en cours de développement) qui sera le premier point de rencontre entre les deux.

Malgré l’agitation dans l’autre camp principal, il a été rapporté cette semaine qu’il n’y a peut-être pas une, mais deux nouvelles consoles Xbox. Les rumeurs concernant le lancement d’une Nintendo Switch 2 cette année ne sont pas près de s’éteindre.

Comme le savent tous ceux qui jouent depuis quelques générations de nouveau matériel, nous savons que Microsoft et Sony annoncent tous deux de nouvelles consoles avec un matériel relativement similaire. Les fanboys de chaque côté de la barrière expliquent pourquoi chacune sera meilleure que l’autre. Nintendo arrive avec une console apparemment bien moins puissante que ses deux rivaux et vend plus de 30 millions d’unités rien qu’au Japon et bien plus encore dans le monde entier.

Pendant ce temps, les maîtres du PC s’assoient tranquillement et s’amusent du fait qu’aucun d’entre eux n’arrive à la cheville des jeux sur PC en termes de spécifications matérielles.

Alors, qu’est-ce qui pourrait bien être nouveau cette fois-ci ? L’intelligence artificielle.

Un élément

Le YouTubeur Moore’s Law is Dead a fait l’objet d’une couverture médiatique importante ces derniers jours, en relation avec les fuites de Microsoft et de Sony. Cependant, dans la vidéo ci-dessous, il affirme avoir entendu dire qu’une caractéristique clé de la PlayStation 6 sera la capacité de l’IA à améliorer les jeux auxquels elle joue.

La perspective d’une console améliorant activement les PNJ afin qu’ils ne se contentent pas de lignes statiques de scripts préenregistrés est soit étonnante, soit effrayante (surtout si vous gagnez votre vie en tant qu’acteur vocal), et même si cette nouvelle machine n’arrivera que dans quelques années, elle semble encore loin de ce dont l’IA générative est capable. Et puis, bien sûr, Sony ne crée pas les jeux. GTA VI pourrait-il être codé différemment pour en tirer parti sur une PlayStation ? Cela en ferait un jeu totalement différent d’une version Xbox, à moins que cela ne se produise également dans une nouvelle Xbox.

L’IA générative arrive dans les jeux, n’en doutons pas, et il sera intéressant de voir comment elle se manifestera dans la prochaine génération de consoles de jeu.