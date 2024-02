Malgré l’agitation, Microsoft pourrait avoir deux nouvelles consoles Xbox en préparation

Tout d’abord, les rumeurs concernant Sea of Thieves et Hifi Rush pourraient se retrouver sur d’autres consoles, puis tout le monde est devenu fou devant la possibilité que Starfield apparaisse sur la PlayStation 5 (bien qu’il ait été vertement critiqué lors de sa sortie), et ensuite la pierre a continué à prendre de la mousse. À la fin de la journée d’hier, les incontournables de la Xbox tels que Gears of War et Halo se retrouvaient également sur la PlayStation, Microsoft se retirait des consoles et laissait le jeu à Sony. La Xbox était morte.

Un jour comme les autres sur l’Internet en somme.

Phil Spencer, le grand patron de Xbox, a ensuite annoncé qu’il y aurait une « mise à jour commerciale » la semaine prochaine, ce qui semble inquiétant mais, en réalité, il s’agit probablement d’une réaction à la tempête médiatique de ces deux derniers jours.

Quelque part au milieu de tout cela se trouvera la vérité, comme toujours, une fois que vous aurez filtré les « Je n’achèterai plus jamais de produit Microsoft » histrioniques qui ont déferlé sur Reddit.

De même, des rumeurs de contre-mesure ont fait surface sur un podcast Xbox selon lequel Microsoft, plutôt que de se retirer du marché des consoles, a en fait deux nouvelles machines dans le pipeline pour 2026, y compris un concurrent portable de la Nintendo Switch (mais plus probablement Steam Deck), ainsi qu’une nouvelle console Xbox « traditionnelle ».

Si c’est le cas, il est peu probable que Spencer en confirme l’existence lors de la diffusion Xbox, mais il doublera certainement l’engagement de Xbox envers ses propriétaires de matériel. Il est peu probable qu’il affirme ouvertement autre chose que cela, car cela nuirait aux ventes des stocks de Xbox existants. Cela n’arrivera pas.

Un ordinateur de poche très attendu

En ce qui concerne les rumeurs sur les consoles, l’ordinateur de poche est l’un de ceux qui pourraient certainement ébranler le marché. La Steam Deck a été un succès pour Valve, et on peut imaginer que si quelqu’un est capable de mettre au point un PC portable capable de streamer en continu et de jouer aux jeux Xbox Game Pass, c’est bien Microsoft. La rumeur continue que l’équipe Microsoft Surface travaille sur l’ordinateur de poche, qui serait également glissé dans un dock pour les grands écrans, et cela aurait beaucoup de sens.

La rumeur de l’ordinateur de poche circule depuis quelques semaines, mais il semble que des personnes bien informées ajoutent de la viande à l’os.

L’autre console, s’il ne s’agit pas d’une refonte de la série Xbox, serait là pour compléter toute nouvelle machine de Sony et devrait donc être de la prochaine génération.

Pour l’instant, tout cela n’est que du bruit et il n’est pas certain que les choses soient plus claires au moment où Spencer quittera la scène.