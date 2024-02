Google révolutionne Bard avec Gemini Pro disponible en France

Google a marqué le début de l’année en annonçant une série de mises à jour enthousiasmantes pour son chatbot Bard, désormais propulsé par le modèle d’intelligence artificielle avancé Gemini Pro, enrichissant ainsi l’expérience des utilisateurs autour du globe.

Cette évolution positionne Bard comme un acteur mondial, avec le support de plus de 40 langues, dont le français, l’arabe, le mandarin, l’allemand et le japonais, le rendant accessible dans plus de 230 pays et régions. Cette mise à niveau suit le lancement initial des modèles Gemini Ultra, Pro et Nano en décembre, le Nano étant spécifiquement adapté pour les appareils comme le Pixel 8.

L’amélioration de Bard a suivi une trajectoire impressionnante, commençant avec LaMDA en février 2023 et passant à PaLM 2 plus tard dans l’année. Maintenant, avec Gemini Pro, Bard s’étend bien au-delà de l’anglais, promettant une interaction plus riche et plus intuitive. L’outil de « double vérification » de Google, qui utilise la recherche Google pour corroborer les réponses de Bard, renforce la fiabilité et la précision du chatbot dans toutes les langues prises en charge.

Les utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité en appuyant sur l’icône « G » sous une réponse de Bard.

La capacité de génération d’images s’ajoute également aux fonctionnalités de Bard grâce à Imagen 2, offrant aux utilisateurs la possibilité de transformer des descriptions textuelles en créations visuelles comme « une image d’un chien sur une planche de surf ». Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible qu’en anglais, elle ouvre un nouveau chapitre passionnant pour l’interaction avec l’IA.

L’intégration de SynthID

La sécurité n’est pas en reste, avec l’intégration de SynthID, une technologie de filigrane numérique développée par Deepmind, qui garantit l’authenticité et la traçabilité des images générées. Cela s’inscrit dans l’engagement continu de Google envers la responsabilité et la transparence, comme en témoigne l’intégration des capacités de Bard à Google Assistant pour aider les utilisateurs dans des tâches quotidiennes variées.

Enfin, l’accès à Bard a été étendu aux adolescents anglophones, avec des protections renforcées pour prévenir la création de contenu inapproprié. Ces développements reflètent l’ambition de Google de façonner un futur où l’IA est à la fois omniprésente et sécurisée, facilitant une gamme toujours plus large de services et d’expériences pour les utilisateurs à travers le monde.

Dans le prolongement de ces avancées, les capacités de Bard ont été intégrées à Google Assistant en octobre, offrant aux utilisateurs la possibilité de réaliser des tâches telles que la planification d’un voyage ou la préparation d’une liste de courses.