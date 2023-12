Google introduit Gemini Pro pour les développeurs: IA générative puissante gratuite

Google a annoncé aujourd’hui que son modèle d’IA générative le plus puissant et le plus performant, Gemini, est désormais disponible pour les entreprises afin de répondre à leurs besoins en matière de développement d’applications.

Annoncé la semaine dernière, Gemini se décline en trois « versions » : Ultra, Pro et Nano. Aujourd’hui, l’entreprise dirigée par Sundar Pichai rend la version Pro du modèle accessible depuis l’API. Elle peut être utilisée gratuitement pour l’instant, mais il y a certaines limitations d’utilisation, a écrit l’entreprise dans un article de blog.

En outre, l’entreprise a également fait un certain nombre d’autres annonces dans le domaine de l’IA, notamment une mise à jour de l’outil de diffusion texte-image Imagen 2 et une famille de modèles de base adaptés à l’industrie de la santé.

La première version de Gemini Pro est disponible par l’API Gemini dans le Google AI Studio — qui offre aux développeurs une plateforme de développement basée sur le Web pour développer des prompts et obtenir ensuite une clé API à utiliser dans le développement d’applications. Elle est livrée avec une fenêtre contextuelle de 32 Ko pour la génération de texte, qui, selon l’entreprise, sera étendue à l’avenir.

« Nous avons également mis à disposition aujourd’hui un endpoint multimodal Gemini Pro Vision dédié qui accepte le texte et l’imagerie en entrée, avec une sortie texte », a écrit Google.

Dans un post X annonçant la disponibilité, Pichai a souligné que l’API Gemini permet aux développeurs d’accéder à une gamme complète de fonctionnalités, notamment l’appel de fonctions, l’intégration, l’extraction sémantique, l’ancrage de connaissances personnalisées et la fonctionnalité de dialogue en ligne. Elle prend également en charge 38 langues dans plus de 180 pays.

Today developers can start building with our first version of Gemini Pro through Google AI Studio at https://t.co/ozfVwuBpSZ.

Developers have a free quota and access to a full range of features including function calling, embeddings, semantic retrieval, custom knowledge … pic.twitter.com/GHzFaoU9cK

—Sundar Pichai (@sundarpichai) December 13, 2023