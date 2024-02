Entourer pour chercher : la nouvelle ère de la recherche sur les Pixel 8

Google a commencé à déployer la fonctionnalité Entourer pour chercher sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, apportant de nouvelles idées sur la façon de recueillir des informations sur internet grâce à l’IA.

Introduite pour la première fois aux côtés de la série Galaxy S24, elle permet aux utilisateurs d’encercler, de gribouiller ou de tapoter n’importe où sur leur écran pour lancer une recherche Google. La fonctionnalité s’appuie sur l’outil de recherche multiple de Google qui vous permet de combiner des recherches d’images avec des mots dans l’application Google.

Le grand changement ici est l’exploitation de l’IA générative pour les recherches à la volée dans d’autres applications d’Android. Au lieu d’effectuer une image ou une capture d’écran dans l’application Google, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d’accueil ou la barre de navigation, où que vous soyez, pour lancer la recherche, puis surligner ce sur quoi vous souhaitez en savoir plus et modifier la recherche à l’aide d’une invite textuelle. Une carte vous donnera plus d’informations et vous pourrez la faire glisser lorsque vous aurez terminé.

La fonctionnalité arrive sur les derniers fleurons Pixel par le biais d’une mise à jour côté serveur dans le cadre de la dernière Pixel Feature Drop. Cela signifie que si vous possédez un Pixel 8 ou 8 Pro, vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit séparément pour que Entourer pour chercher fonctionne pour vous.

Une fonction très utile

Il y a deux façons d’accéder à Entourer pour chercher, selon la façon dont vous avez configuré la navigation de votre smartphone. Vous pouvez soit appuyer longuement sur le bouton de l’écran d’accueil pour lancer Entourer pour chercher, ou si vous n’avez pas activé la navigation à trois boutons, vous pouvez appuyer longuement sur la barre de navigation pour lancer Entourer pour chercher.

Parmi les exemples proposés par le géant de la recherche, citons la recherche d’informations sur un bâtiment vu dans une vidéo YouTube en le griffonnant et en l’ajoutant à vos plans de voyage ou, dans un fil de texte, la mise en évidence d’une suggestion de restaurant faite par un ami et la vérification d’éléments tels que son menu ou les commentaires de ses clients.