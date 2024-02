Tim Cook tease l’arrivée de fonctionnalités d’IA générative chez Apple

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook, le PDG de l’entreprise, a fait part de l’avancement d’Apple dans le domaine de l’IA générative.

Il a annoncé que des fonctionnalités logicielles innovantes basées sur l’IA générative seront déployées auprès des utilisateurs « plus tard cette année ». Ces propos viennent confirmer les prévisions de Mark Gurman, de Bloomberg, qui anticipait que la prochaine mise à jour d’iOS 18 pourrait être l’une des plus significatives de l’histoire du système d’exploitation. Sans entrer dans les détails, Cook a évoqué à plusieurs reprises l’intelligence artificielle générative, laissant présager une sortie majeure cet automne.

Tim Cook a exprimé l’engagement d’Apple à continuer d’investir dans l’intelligence artificielle et d’autres technologies novatrices qui façonneront l’avenir. « Nous consacrons énormément de temps et d’efforts à l’intelligence artificielle, et nous sommes impatients de partager les détails de notre travail en cours dans ce domaine plus tard cette année », a-t-il déclaré.

Malgré l’insistance des analystes pour obtenir plus de détails, Cook est resté évasif, soulignant la philosophie d’Apple de réaliser son travail avant d’en parler publiquement. « Notre mode opératoire a toujours été de travailler puis de parler de notre travail, sans nous avancer. Nous allons donc continuer sur cette voie. Mais nous avons des projets incroyablement excitants dont nous parlerons plus tard cette année ».

Apple se fait rarement l’écho de ses plans, ce qui indique que l’entreprise a des ambitions élevées pour intégrer l’IA dans ses plateformes logicielles — iOS, iPadOS et macOS — plus tard dans l’année.

L’engagement d’Apple en faveur de l’IA

Pour conclure la conférence, Tim Cook a exprimé son optimisme quant à l’opportunité que représente l’intelligence artificielle générative pour Apple, sans toutefois divulguer plus de détails. Cette discrétion marque un contraste avec les stratégies de communication de Google et Samsung, qui ont récemment mis en avant des fonctionnalités logicielles d’IA, allant de la manipulation avancée de photos aux améliorations de traitement de texte, comme points forts de leurs smartphones.

L’annonce de Tim Cook vient donc renforcer l’attente autour des futures innovations d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle, promettant aux utilisateurs des avancées majeures dans l’utilisation de leurs appareils Apple.

Le choix judicieux de ses mots suggère une démarche délibérée et calculée de la part d’Apple, créant une atmosphère d’anticipation et de curiosité autour des prochains développements du géant technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Bientôt de nouveaux produits

Dans le même ordre d’idées, la sortie des prochains MacBook Air et iPad d’Apple se rapproche à grands pas. En décembre, des rapports antérieurs ont révélé de vastes projets pour le mois de mars, notamment plusieurs nouveaux iPad et la prochaine série de Mac équipés de puces M3.

Il faut s’attendre à la refonte la plus importante de l’iPad Pro, à un rafraîchissement de l’iPad Air, à un iPad Air plus grand et à des MacBook Air de 13 et 15 pouces équipés de processeurs M3. Cela laisse supposer que ces appareils seront probablement commercialisés vers la fin du mois de mars.