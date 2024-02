Le Nothing Phone (2a) arrive officiellement bientôt

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone et que vous voulez voir du côté de Nothing, deux options s’offrent à vous dès maintenant : le Nothing Phone (2) à 729 euros et le Nothing Phone (1) de 2022 à 469 euros. Bientôt, il y aura une troisième option.

Le Nothing Phone (2a) est officiel… en quelque sorte. La société a confirmé le nom de l’appareil à venir lors de sa dernière mise à jour de la communauté sur YouTube, mais c’est à peu près tout ce qu’elle a annoncé. Elle n’a pas montré grand-chose de plus sur le téléphone, y compris son apparence, ses spécifications ou son prix.

Le nom de l’appareil a été l’une des nombreuses annonces faites dans la vidéo, qui comprenait également des informations sur un nouveau SDK permettant aux développeurs tiers d’intégrer l’interface lumineuse Glyph de Nothing.

« Avec le Phone (2a), nous avons vraiment doublé les besoins fondamentaux des utilisateurs — performances, appareil photo, etc. », a déclaré Akis Evangelidis, cofondateur de Nothing, ajoutant que l’appareil comprend « certaines des fonctionnalités les plus appréciées du Phone 2 ». Il ne dit pas explicitement que le Phone (2a) sera un appareil plus abordable que les appareils phares de la société, mais on peut supposer que ce sera le cas d’après la description.

L’annonce officielle du smartphone fait suite à une série de fuites concernant l’appareil à la fin de l’année dernière. Un développeur a repéré ce qui semble être une animation du téléphone montrant sa double caméra centrale et son interface Glyph simplifiée, et a partagé qu’il semble être alimenté par un processeur Dimensity 7200 de Mediatek.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing’s next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Un smartphone à 400 euros

Selon Yogesh Brar, le téléphone sera équipé d’un écran OLED à 120 Hz et d’une double caméra de 50 mégapixels. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le smartphone pourrait être vendu à moins de 400 euros dans l’UE.

Nothing Phone 2a PVT Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2 MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

Nothing prévoit d’organiser un événement à Barcelone pour coïncider avec le MWC le 27 février, il semble donc raisonnable de supposer que nous obtiendrons plus de détails officiels à ce moment-là.