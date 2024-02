Palworld : le plus grand lancement tiers sur Game Pass avec 19 millions d’utilisateurs

Le dernier jeu en date, Palworld, n’a pas fini de battre des records lors de son récent lancement dans le Xbox Game Pass, Microsoft déclarant que le jeu est le « plus grand lancement tiers » sur le service. Moins de deux semaines après son lancement,

Palworld a pulvérisé les records et les chiffres sur Steam, la première plateforme sur laquelle le jeu a été mis à disposition, plaçant PocketPair, Inc. sous les feux de la rampe. À l’heure actuelle, le jeu n’en est qu’à son lancement complet, les développeurs affirmant que d’autres mises à jour apporteront des expériences supplémentaires, mais il bénéficie déjà d’une telle reconnaissance de la part de l’industrie.

Xbox ne tarit pas d’éloges sur Palworld de PocketPair, d’autant qu’il est désormais considéré comme le « plus grand lancement de tiers » sur le service Game Pass de toute son histoire. Depuis son ajout au Xbox Game Pass, il a ajouté un total de 7 000 000 de nouveaux joueurs au jeu et 7 millions de copies vendues sur la console de Microsoft.

Il est important de noter que Palworld n’en est qu’à ses débuts et que son immense succès dans le monde du jeu n’est pas encore à son apogée.

Selon Takuro Mizobe, PDG de PocketPair, cette sortie n’est qu’un début pour l’entreprise, car d’autres expériences sont à venir au fur et à mesure que Palworld progresse et apporte de nouveaux contenus à l’avenir.

It’s a Pal’s world and we’re all just living in it Palworld is now the biggest 3rd Party @XboxGamePass launch ever: https://t.co/EU9VqqXpKY pic.twitter.com/nOz4XIaAit —Xbox (@Xbox) January 31, 2024

Xbox Game Pass Palworld: 19 millions d’utilisateurs au total

Palworld a célébré cette étape en déclarant qu’elle avait déjà dépassé un total de 19 millions de joueurs dans le monde, en combinant les statistiques de Steam et de Xbox.

Rien que sur Steam, Palworld a déjà vendu 12 millions de copies aux joueurs et a ajouté 7 millions de joueurs sur Xbox. Même la division jeux de Microsoft, Xbox, est impressionnée par la croissance de Palworld après deux semaines d’exploitation, et l’on s’attend à ce que le jeu connaisse un grand succès à l’avenir.

Également connu sous le nom de « Pokémon avec des armes », Palworld a dépassé les attentes et établi un certain nombre de titres qui l’ont précédé lors de sa période de lancement sur Steam. Tout d’abord, il offre une expérience unique où des monstres ou des créatures se promènent dans un monde ouvert, mais donne aux avatars humains la possibilité de se munir d’armes à feu et de rejoindre le combat aux côtés de leurs compagnons de confiance.

Lors de son accès anticipé, le jeu comptait déjà 300 000 joueurs sur Steam, et au cours de ses 8 premières heures de disponibilité, Palworld a enregistré un total d’un million de ventes sur la seule plateforme. Trois jours plus tard, Palworld s’enorgueillissait d’avoir atteint les 4 millions d’exemplaires vendus sur la plateforme, s’emparant ainsi du titre de jeu ayant le plus grand nombre de joueurs sur Steam.

PocketPair, Inc. continue de compter les chiffres massifs qui arrivent chaque jour et ajoute un nouveau succès à sa liste après son lancement sur la plateforme Xbox Game Pass, qui l’a rendu disponible sur la console.