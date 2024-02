Les modems 5G de Qualcomm continueront d’alimenter les iPhone jusqu’en 2027

L’année dernière, Apple a annoncé qu’elle prolongerait son accord de licence avec Qualcomm pour continuer à utiliser leurs modems 5G jusqu’en 2026. Aujourd’hui, le géant technologique de Cupertino a prolongé son accord de licence de brevet mondial avec Qualcomm jusqu’en mars 2027. Il est donc probable que nous verrons les modems 5G de Qualcomm dans plusieurs générations d’iPhone à venir.

Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a confirmé cette nouvelle lors de la première conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise en 2024. Amon a déclaré que « Qualcomm continuera d’octroyer des licences pour ses modems 5G à Apple jusqu’en mars 2027 ». Il a ajouté que l’accord Apple-Qualcomm avait déjà été prolongé jusqu’en 2026.

Toutefois, cette nouvelle n’est pas une surprise. Apple travaille dur pour développer ses propres modems 5G depuis plusieurs années. Nous avons entendu plusieurs rumeurs selon lesquelles Apple n’était pas satisfait de sa relation avec Qualcomm et ne voulait pas compter sur eux pour les puces 5G. Étant donné que les progrès d’Apple ont connu plusieurs retards, la société n’avait pas d’autre choix que de s’en tenir à une relation tendue pour un peu plus longtemps. Il faut savoir qu’Apple n’a fait aucun commentaire sur l’extension de la licence avec Qualcomm.

En 2019, Apple a acheté les brevets d’Intel sur les modems pour 1 milliard de dollars et plus de 2 200 employés d’Intel pour commencer à développer des modems en interne. Cependant, cela n’a pas suffi à aider Apple. L’équipe doit réécrire le code, et l’ajout de nouvelles fonctionnalités casserait les fonctionnalités existantes. De plus, Apple ne voulait pas toucher aux brevets de Qualcomm lors du développement de son modem.

Ces dernières années, nous avons vu plusieurs rapports suggérant qu’Apple a au moins 3 ans de retard sur Qualcomm en ce qui concerne le développement d’une puce plus performante, voire identique, à celle de Qualcomm.

Des retards en pagaille

En 2023, Bloomberg a rapporté que Apple avait reporté ses puces modem 5G à fin 2025 ou 2026, et il est probable que d’autres retards se produiront également. Initialement, Apple souhaitait que sa puce modem interne soit prête en 2024, mais cela n’a pas été le cas. Plus tard, le géant voulait lancer l’iPhone SE 4 (prévu pour le printemps 2025) avec son modem interne. À l’heure actuelle, Apple n’a pas non plus respecté cette date. Plus récemment, il a été rapporté qu’Apple avait abandonné ses projets de développement de modem 5G.

Bien entendu, la prochaine série d’iPhone 16 sera livrée avec les puces modem 5G de Qualcomm. Quant aux modèles iPhone 16 Pro, ils seront équipés d’un tout nouveau modem X75 censé apporter des améliorations en matière de 5G.