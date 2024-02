Travailler dans le futur : Microsoft adapte Office pour le Vision Pro

L’Apple Vision Pro est sur le point d’arriver pour la première vague d’acheteurs, après des années d’attente. Il s’agit probablement de l’un des produits Apple les plus attendus de mémoire récente, et certaines entreprises ont travaillé d’arrache-pied pour optimiser leurs applications pour le système d’exploitation « visionOS » du casque.

Microsoft vient de dévoiler sa première vague d’applications pour le casque Vision Pro, dont des versions optimisées des applications Office classiques et de la plateforme de communication Teams.

Microsoft a annoncé que plusieurs de ses applications auront des versions optimisées de visionOS à partir du 2 février 2024, à commencer par les applications Office de base : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams. Il y aura également des versions de OneNote, Loop et Outlook, vous permettant de rester au courant de votre workflow tout en utilisant le casque.

On ne sait pas encore si les applications Word, Excel et PowerPoint nécessiteront un abonnement payant à Microsoft 365, comme c’est le cas pour les versions macOS.

Les nouvelles applications sont très proches des versions iPad (visionOS est fortement basé sur iOS et iPadOS), elles ne seront donc pas totalement inconnues, mais il y a quelques changements. Il y a toujours une barre d’outils pour passer d’un outil à l’autre et pour régler les différents paramètres des documents, des tableaux et des présentations. Les applications Word, PowerPoint et Excel auront probablement les mêmes limitations que les applications iPad.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Microsoft Teams prendra en charge la fonction de personnage virtuel du Vision Pro, qui créera une représentation authentique de vous-même que les autres personnes verront pendant l’appel. Comme le Vision Pro n’est pas équipé d’une caméra frontale pouvant être dirigée vers vous, il doit trouver quelque chose à montrer aux autres personnes participant à l’appel. Toutes les applications Microsoft 365 sur le Vision Pro ont également accès à Copilot, la solution d’IA générative de Microsoft, afin de vous aider à vous déplacer et à organiser votre travail.

Les applications seront disponibles à partir du 2 février et vous pourrez les télécharger dans votre casque depuis l’App Store. C’est une bonne chose de voir de plus en plus d’applications arriver sur le casque. Si Microsoft, Disney et d’autres sociétés prennent en charge le casque Vision Pro d’Apple dès son lancement, il existe quelques exceptions notables. Netflix et YouTube ne lanceront pas d’applications Vision Pro cette semaine, ce qui obligera les propriétaires du casque Apple à diffuser des vidéos à partir d’un navigateur Web.