La Pokémon Company enquête sur Palworld pour potentielle violation de propriété intellectuelle

La Pokémon Company a annoncé qu’elle allait enquêter sur Palworld, sans nommer le jeu, à la suite d’informations selon lesquelles une autre société aurait enfreint sa propriété intellectuelle.

Il faut tous les attraper ? Cela pourrait bientôt inclure le jeu de survie et d’aventure du développeur PocketPair, basé à Tokyo, après que son jeu Palworld se soit vendu à 5 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 18 janvier, suscitant des comparaisons avec la série classique de la franchise.

Un communiqué de The Pokémon Company fait état de son intention de faire régner la loi sur le nouveau venu, surnommé « Pokémon avec des armes ».

Voici le communiqué dans son intégralité :

Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant le jeu d’une autre société qui sortira en janvier 2024. Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. Nous continuerons à chérir et à nourrir chaque Pokémon et son monde, et à travailler pour rassembler le monde grâce à Pokémon à l’avenir.

La Pokémon Company va-t-elle prendre des mesures contre Palworld ?

D’après la formulation ci-dessus, il n’est pas clair s’il existe des motifs réels d’action en justice, mais Pokémon semble être mal à l’aise face à la façon dont Palworld a fait irruption sur la scène avec une reconnaissance significative.

Pokémon ne peut pas contrôler les performances des autres jeux sur le marché, mais lorsqu’il y a plus qu’une légère ressemblance avec ses personnages, la situation change.

Don McGowan, ancien directeur juridique de la Pokémon Company depuis 12 ans, a donné son avis sur la question de Palworld : « Cela ressemble à l’habituelle escroquerie que je voyais mille fois par an lorsque j’étais directeur juridique de Pokémon. Je suis simplement surpris que cela soit allé aussi loin ».

Chasser des monstres et d’autres ennemis, arpenter le paysage pour se nourrir et survivre, tout en rassemblant des amis, le jeune jeu de PocketPair est en concurrence avec un genre qui contient des noms bien plus illustres comme Minecraft, et même Rust et Ark. Pourtant, son soupçon de ressemblance avec Pokémon pourrait s’avérer être un problème particulier et son plus grand défi à ce jour.