Adieu Nokia, bonjour HMD : la nouvelle ère des smartphones par HMD Global

HDM Global, le fabricant des smartphones Nokia, a lancé en septembre une marque originale, HMD. À l’époque, l’entreprise avait déclaré qu’elle lancerait un nouveau portefeuille d’appareils mobiles sous la marque HMD, ainsi que des appareils Nokia, et qu’elle collaborerait également avec de nouveaux partenaires pour lancer de nouveaux appareils.

Aujourd’hui, l’entreprise a officiellement changé ses numéros de téléphone et son site Web de Nokia Mobile à HMD. Elle continue de vendre des smartphones, des tablettes et des accessoires Nokia, et continuera d’offrir une assistance, mais elle ne devrait pas lancer de nouveaux smartphones sous la marque Nokia.

L’entreprise déclare maintenant qu’elle s’apprête à vous proposer encore plus de nouveautés, notamment des appareils originaux HMD et des smartphones issus de tout nouveaux partenariats. Elle a également mis en ligne une vidéo de présentation qui montre le design du prochain smartphone.

La société a également dévoilé un nouveau smartphone HMD dont le design rappelle celui du Lumia et qui est de couleur rose.

Un rendu antérieur montrait le smartphone en bleu, révélant une caméra de 108 mégapixels avec OIS. Selon @evleaks, les noms de code des prochains smartphones HMD sont Pulse, Legend, Pulse+, Legend Plus, Pulse Pro et Legend Pro.

Les nouveaux smartphones HMD devraient être présentés au MWC 2024 à Barcelone à la fin du mois de février.