Samsung dévoile par erreur le Galaxy Fit 3 : un tracker qui fait rêver

Quelqu’un se souvient-il du Galaxy Fit 2, sorti en 2020 ? Qui s’en souvient ? Pour être honnête, l’alternative au tracker Fitbit de Samsung était assez facilement oubliable malgré une autonomie de batterie impressionnante, ce qui n’est pas vraiment le cas du tout nouveau Galaxy Fit 3.

Le Galaxy Fit 3 a fait l’objet d’une fuite il y a près de 3 mois et beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’il soit présenté en même temps que le Galaxy S24 au début du mois, mais le wearable massivement amélioré n’est techniquement pas encore sorti, ce qui ne l’a pas empêché d’apparaître au hasard sur un site officiel de Samsung en ce début de semaine.

Parce que cela n’était probablement pas censé se produire, aucun détail n’est actuellement visible sur ce site, mais grâce aux gens de Gadgets & Wearables, nous savons tout ce que le géant sud-coréen a révélé par inadvertance et prématurément au sujet du tracker de fitness non commercialisé.

Bien qu’il ne vise pas exactement le même public que l’Apple Watch Series 9 ou la Galaxy Watch 6 de Samsung, ce tracker d’activité semble capable d’effectuer de nombreuses tâches traditionnellement réservées aux smartwatches à part entière, offrant des contrôles de médias et affichant des notifications « instantanées » à partir de smartphones connectés, tout en suivant le sommeil et « plus de 100 exercices », et même en détectant les chutes.

Bien que le Galaxy Fit 3 ne soit pas doté d’une connectivité GPS autonome, d’une technologie ECG de pointe ou d’un capteur de tension artérielle, son cardiofréquencemètre optique et surtout la surveillance de l’oxygène dans le sang devraient en faire un instrument extraordinaire (à un prix abordable) pour surveiller la santé et le bien-être de son utilisateur.

Un prix abordable attendu

Ce capteur d’oxygène sanguin (ou oxymètre de pouls) n’est plus pris en charge par les Apple Watch Series 9 et Ultra 2, des modèles haut de gamme (et onéreux), en raison de complications juridiques, ce qui souligne encore la valeur rare que Samsung s’apprête à offrir sur le segment de marché des wearables à bas prix.

Bien sûr, nous ne savons pas encore exactement combien (ou combien peu) le Galaxy Fit 3 va coûter, et avec un écran tactile AMOLED de 1,6 pouces beaucoup plus grand et une construction en aluminium de meilleure qualité par rapport à son prédécesseur, une sorte d’augmentation de prix est presque garantie.

Tout comme le Galaxy Fit 2, ce nouveau tracker d’activité brillera par son autonomie, promettant de rester allumé jusqu’à 13 jours avec une seule charge, ce qui est un chiffre assez impressionnant si l’on considère la taille de l’écran mentionnée plus haut et la résolution de 402 x 256 pixels, qui n’est pas trop modeste. Il ne nous reste plus qu’à attendre une annonce en bonne et due forme et une sortie commerciale, avec l’espoir d’un prix ne dépassant pas 120 ou 150 euros.