Peugeot, le constructeur automobile français de renom, poursuit son engagement envers l’innovation et la satisfaction de la clientèle avec deux annonces majeures qui marqueront un tournant dans l’industrie automobile.

Annoncée dans le cadre de son « E-Lion Day », l’entreprise française détenue par Stellantis, l’une des révélations les plus marquantes de Peugeot est l’introduction d’un impressionnant programme de garantie, baptisé « Peugeot Allure Care ». Cette garantie révolutionnaire s’étend sur 8 ans ou 160 000 km, offrant une tranquillité d’esprit inégalée aux propriétaires de véhicules de la marque au lion.

Cette garantie complète couvre une gamme de composants essentiels, notamment le moteur électrique, le système de charge, et bien plus encore. Elle est spécialement conçue pour le tout nouveau Peugeot E-3008, un SUV électrique qui suscite déjà l’enthousiasme des amateurs de voitures électriques.

L’introduction de la garantie Peugeot Allure Care témoigne de la confiance de la marque dans le domaine de l’électrification. En proposant une garantie aussi étendue pour son SUV électrique phare, Peugeot vise à rassurer les conducteurs sur la fiabilité et la durabilité de ses véhicules électriques. Linda Jackson, PDG de Peugeot, a déclaré : « Nous serons la première marque européenne à le faire, et je pense que c’est absolument essentiel pour rassurer nos clients sur Peugeot et sur tout ce que nous offrons en termes de véhicules électriques ».

Cette initiative s’inscrit dans une tendance croissante de l’industrie automobile visant à encourager l’adoption des véhicules électriques en offrant des garanties prolongées. Phil York, directeur du marketing et de la communication de Peugeot : « Nous pensons que Peugeot Allure Care va accélérer l’adoption de la dernière génération de véhicules 100 % électriques Peugeot en offrant aux clients la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin pour franchir le pas ».

L’intégration de ChatGPT : une expérience de conduite innovante

Outre son engagement envers la garantie étendue, Peugeot innove également dans l’expérience de conduite. Le constructeur français annonce l’intégration de ChatGPT dans ses véhicules, marquant ainsi une étape significative dans la convergence entre l’automobile et l’intelligence artificielle.

Le « chatbot » sera intégré au système d’infodivertissement i-Cockpit de Peugeot depuis la fonction de reconnaissance vocale existante « OK Peugeot ».

ChatGPT, un système d’intelligence artificielle de pointe, permet des commandes vocales avancées pour une variété de tâches. Les conducteurs pourront interagir avec leur véhicule de manière intuitive en utilisant la voix, ce qui simplifiera les fonctions de navigation, de divertissement, de communication, et bien plus encore.

Cette intégration promet d’améliorer considérablement l’expérience à bord et de renforcer la connectivité entre le conducteur et la voiture.

En annonçant l’ajout de cette nouvelle technologie, Jérôme Micheron, directeur produit de Peugeot, a déclaré : « Nous lancerons cette fonctionnalité le 31 janvier en tant que projet pilote dans cinq pays : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ». « Elle deviendra une norme cette année et les clients n’auront pas besoin de se rendre chez leur concessionnaire — elle peut être activée “over the air” et également par abonnement via l’application “MyPeugeot” ».

ChatGPT a déjà été intégré dans la marque DS Automobiles de Stellantis, tandis qu’au début du mois, Volkswagen et Skoda ont annoncé que la technologie serait également présente dans certains de leurs modèles.

L’engagement de Peugeot envers l’innovation

Ces deux annonces majeures de Peugeot reflètent l’engagement continu du constructeur envers l’innovation et la satisfaction de la clientèle. En offrant une garantie de huit ans pour ses véhicules électriques et en intégrant ChatGPT pour une expérience de conduite plus fluide, Peugeot se positionne comme un leader de l’industrie automobile, anticipant les besoins changeants des conducteurs et repoussant les limites de la technologie automobile.

Ces initiatives témoignent de la vision de Peugeot de créer des voitures qui allient performances, durabilité et technologie de pointe, plaçant ainsi la satisfaction du client au cœur de son engagement.