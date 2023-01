CES 2023 : la Peugeot Inception Concept est tournée vers l’avenir du véhicule électrique

Peugeot a choisi de dévoiler son Inception Concept au CES 2023, éclairant l’avenir de ses voitures électriques de nouvelle génération qui seront proposées dans le monde entier. « En 2023, toute notre gamme sera électrifiée et dans les deux prochaines années, cinq nouveaux modèles 100 % électriques seront lancés. Notre ambition est simple : faire de Peugeot la première marque électrique en Europe d’ici 2030 », a déclaré Linda Jackson, PDG de la marque Peugeot, lors de l’événement.

Elle possède une signature lumineuse entièrement nouvelle à l’avant qui combine la calandre et l’emblématique forme de griffe de Peugeot en une seule pièce qui contient également des capteurs. De plus, le logo est centré sur un seul morceau de verre, mis en valeur par un effet lumineux 3D. « Le tout nouveau VE de Peugeot a la pose magnétique d’un gros chat prêt à bondir », a-t-elle déclaré.

Une barre technologique s’étend horizontalement à travers la couche de la porte afin que lorsque le conducteur et les passagers s’approchent, le véhicule puisse les identifier grâce à l’intelligence artificielle (IA). Une fois identifié, Inception établira les paramètres de confort (position du siège, température, mode de conduite et préférences multimédias) souhaités par chaque occupant. Équipée de nombreux capteurs et radars, la barre technologique laisse une finition lisse à la carrosserie et affiche également le niveau de charge de la batterie.

En parlant de batteries. La Inception Concept, entièrement électrique, est dotée d’une technologie 800V qui fonctionne avec un pack de batteries de 100 kWh. « [Le pack] peut faire des 800 kilomètres de Paris à Toulon… un jeu d’enfant sur une seule charge », a déclaré Jackson. « Avec un temps de charge de 30 kilomètres par minute, une simple pression et un expresso vous permettront de reprendre la route », a-t-elle ajouté. De plus, la recharge fonctionne par induction.

« C’est électrique et électrisant », a déclaré Jackson. La Peugeot Inception Concept est un véhicule à quatre roues motrices grâce à deux petits moteurs électriques, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. Avec près de 680 chevaux de puissance totale, elle peut atteindre les 100 km/h en moins de trois secondes.

Un cockpit de nouvelle génération inspiré des jeux vidéo

La Inception offre une expérience de conduite dynamique et un nouveau i-Cockpit plus convivial, grâce à son système de commande innovant Hypersquare. Le système de commande Hypersquare, inspiré des jeux vidéo, remplace le traditionnel volant par des commandes électriques numériques et la technologie steer-by-wire. « Avec Hypersquare, ce sont vos doigts qui conduisent », a décrit Jackson.

La plateforme technologique STLA SmartCockpit de Stellantis et STLA AutoDrive sont également inclus dans l’i-Cockpit de nouvelle génération, permettant une conduite autonome de niveau 4. Pour offrir une expérience différente de l’habitacle lorsque la conduite est déléguée, l’Hypersquare se rétracte, et un immense écran panoramique se déploie du plancher pour « travailler, se reposer ou jouer en déplacement », selon Jackson.

Elle a décrit la Inception Concept de Peugeot comme une vitrine des technologies et techniques que la marque va déployer pour réduire son empreinte carbone de plus de 50 % d’ici 2030. À terme, la marque prévoit de « devenir totalement neutre en carbone d’ici 2038 », a-t-elle déclaré. L’ADN du design de la Inception semble également être axé sur l’économie des ressources. Il s’enorgueillit de finitions en matériaux bruts qui ne nécessitent aucune sonde ni aucun ornement en alliage, et opte pour des sièges matelassés à l’air pour gagner du poids. Mieux encore, comme la peinture est monocouche, beaucoup moins d’énergie est utilisée pour l’appliquer, selon Peugeot.

« Nouvelles spécifications, nouveaux gestes, nouvelles perspectives, nouvelle expérience. La Inception Concept que vous voyez devant vous est la vision de l’avenir de Peugeot », a conclu Jackson.

Pourtant, il est encore trop tôt. Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure ce concept ressemblera à la version qui sera finalement fabriquée. Quoi qu’il en soit, le temps nous le dira.