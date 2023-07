Peugeot présente une nouvelle gamme de vélos électriques au design moderne

Peugeot ouvre sa division Cycles en proposant de nouveaux modèles au design moderne. Les nouveaux modèles comprennent un vélo électrique pour les déplacements urbains, un vélo électrique cargo longtail et un vélo électrique cargo à charge frontal.

Fin 2023 et au début de l’année prochaine, Peugeot élargira sa gamme de vélos électriques avec plusieurs modèles qui offriront de nouvelles technologies connectées et un nouveau design moderne. Selon le communiqué de presse, l’entreprise a une longue histoire de production de bicyclettes, qui remonte à plus d’un siècle, et ce n’est donc pas une nouveauté pour elle.

Selon Peugeot, « ils offrent aux utilisateurs lors de son lancement, entre autres, une assistance électrique adaptative, un système antivol, une alarme, la géolocalisation du vélo, la navigation en temps réel, les prévisions météorologiques à destination, les statistiques d’itinéraires, etc. ».

L’entreprise vise également les familles vivant dans des zones urbaines où des infrastructures réservées aux vélos sont en cours de réalisation, telles que des pistes cyclables, des parkings et des voies séparées. Les entreprises de toutes tailles seront également ciblées, car l’entreprise cherche à proposer une offre complémentaire et compétitive de véhicules légers adaptés à la livraison du dernier kilomètre.

Trois vélos électriques

Parmi les trois offres, on trouve le Peugeot City e-bike (visible ci-dessus), connu sous le nom de Digital E-Bike. Electrek rapporte qu’il contient un tube diagonal exagéré qui coupe en deux un tube supérieur déconnecté et minimisé. En outre, les utilisateurs peuvent également voir un moteur à entraînement intermédiaire relié à la roue arrière par un système d’entraînement par courroie. Ce système remplacera la transmission par chaîne classique que l’on trouve sur d’autres vélos électriques.

Quant au vélo cargo longtail, appelé Digital e-Longtail, il peut accueillir jusqu’à deux enfants ou une charge importante, ce qui permet de l’utiliser pour des promenades en famille. Peugeot a décrit ce vélo dont l’arrière allongé peut accueillir confortablement n’importe qui, avec un design classique et un arrière beaucoup plus long que celui des autres vélos.

Quant à la dernière offre, le troisième vélo électrique de type « bi-porteur » appelé Digital e-Front Load, il est décrit comme un vélo dont l’avant et l’empattement sont allongés pour accueillir trois enfants de plus et des charges lourdes. Il peut être utilisé non seulement par les familles, mais aussi par les professionnels. Les vélos de ce type sont généralement populaires en Europe et sont couramment utilisés sur le continent.