homeOS : Apple prépare le terrain pour révolutionner la maison connectée

Il est assez courant que les versions bêta des systèmes d’exploitation d’Apple destinées aux développeurs contiennent des références à des produits non annoncés ou en passe d’être lancés. Cependant, la première version bêta développeur de tvOS 17.4 contient des références de code à homeOS, ce qui indique qu’Apple travaille en coulisse sur un nouveau système d’exploitation. Comme son nom l’indique, ce nouveau système d’exploitation serait conçu pour être utilisé dans les foyers.

En juin 2021, Apple a publié deux offres d’emploi qui mentionnaient « homeOS » aux côtés d’iOS, watchOS et tvOS. Ces offres d’emploi ont été rapidement supprimées après avoir attiré l’attention des médias. Depuis, il n’y a aucun signe de homeOS, à l’exception de la dernière version bêta de tvOS.

Lorsqu’Apple a lancé le HomePod en 2018, il fonctionnait sous iOS 11, mais avec la sortie du logiciel HomePod 13.4, le géant a fait la transition pour utiliser la plateforme tvOS. MacRumors a découvert ces références de code et a déclaré que l’entreprise pourrait travailler à accroître sa présence dans la maison connectée au-delà du HomePod.

Le mystérieux homeOS pourrait être une combinaison de tvOS et du logiciel HomePod. Selon le vénéré journaliste d’Apple Mark Gurman, Apple travaille constamment sur un nouvel écran de maison intelligente qui serait un rival direct du Echo Show, du Google Nest et du Meta Portal.

Bien entendu, un tel appareil nécessiterait son propre système d’exploitation. L’écran connecté devrait présenter un design analogue à celui de l’iPad, avec une caméra pour les appels FaceTime. Au lieu d’être placé sur une table, l’écran devrait être fixé au mur et servir de plaque tournante pour d’autres produits de la maison connectée. De plus, l’appareil pourrait être doté de haut-parleurs analogues à ceux de HomePod et faire partie de la gamme HomePod.

Un appareil dédié très attendu

Étant donné qu’Apple a ajouté une fonctionnalité SharePlay pour HomePod dans tvOS 17.4 bêta, cela laisse en quelque sorte entendre que l’entreprise travaille sur un HomePod avec un écran.

Par ailleurs, de nombreuses rumeurs indiquent que Apple développe un HomePod doté d’un écran de 7 pouces, qui pourrait être commercialisé dès 2024. Ainsi, le homeOS pourrait faire référence au HomePod avec écran ou au hub domestique de type iPad. Cependant, il n’y a rien de concret pour le moment.

Actuellement, tvOS 17.4 en est à la première phase de bêta pour les développeurs et la version publique est attendue en mars, en même temps qu’iOS 17.4, qui apporte le sideloading d’applications à l’UE. Cette date est proche de celle de l’événement de printemps d’Apple.

Nous avons déjà entendu parler de l’arrivée de nouveaux iPad à la fin du mois de mars. Et maintenant, avec la mention d’un nouveau système d’exploitation et d’un événement anticipé, nous pourrions bientôt découvrir les projets d’Apple en matière de système d’exploitation pour la maison.