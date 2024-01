Lancement de la Freebox Ultra : Free propulse le Wi-Fi 7 dans les foyers

L’innovation dans le domaine des technologies de l’information et de la communication prend une nouvelle dimension avec le lancement par Free de sa dernière offre, la Freebox Ultra.

Dévoilée en grande pompe le 30 janvier 2024, cette box Internet représente un bond en avant considérable, non seulement pour l’opérateur français, mais également pour le marché des télécommunications dans son ensemble.

Au cœur de cette révolution, le Wi-Fi 7 se distingue comme une caractéristique phare de la Freebox Ultra, promettant des vitesses de connexion qui révolutionneront l’expérience utilisateur. Xavier Niel, figure emblématique de l’entreprise, a mis en avant cette technologie capable d’offrir des débits jusqu’à 5 fois supérieurs à son prédécesseur, le Wi-Fi 6, avec des vitesses pouvant dépasser les 6 Gbit/s.

Cette avancée est le fruit d’un développement rigoureux, repoussé pour coïncider avec le lancement du Wi-Fi 7, témoignant de l’engagement de Free à fournir une technologie de pointe à ses utilisateurs.

La Freebox Ultra se distingue par ses capacités de transmission exceptionnelles, avec des débits allant jusqu’à 8 Gbit/s en descendant et en montant. Cette performance est essentielle pour les utilisateurs ayant des besoins importants en bande passante, que ce soit pour le téléchargement de gros fichiers, l’envoi de contenu en haute résolution, ou la gestion simultanée de multiples appareils connectés. En outre, avec l’introduction du Wi-Fi 7, cette box permet de connecter jusqu’à 100 appareils simultanément sans compromettre la qualité ou la stabilité du réseau.

Un écosystème de divertissement XXL

La Freebox Ultra se présente non seulement comme un outil de connexion Internet ultra-rapide mais aussi comme un hub de divertissement à la maison. Avec l’offre d’un large éventail de 280 chaînes télévisées, l’accès au service OQEE Ciné, et 320 heures d’enregistrement inclus, elle se positionne comme une solution complète pour les besoins multimédia des foyers.

Les applications populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+, et d’autres sont intégrées, rendant l’accès au contenu premium plus simple et plus agréable que jamais.

Un nouveau répéteur Wi-Fi pour une couverture inégalée

L’annonce a également mis en lumière un nouveau répéteur Wi-Fi 7, conçu pour étendre la portée et la qualité du signal Internet dans toute la maison. Inspiré du design de la Freebox Pop, ce répéteur est compatible avec la technologie Mesh, permettant aux appareils de se connecter à la meilleure bande de fréquence disponible, et ce, sans interruption.

Engagement Environnemental

Au-delà de ses performances techniques, la Freebox Ultra se distingue par son engagement envers la durabilité. Free a mis en œuvre des modes d’économie d’énergie avancés et a opté pour un packaging éco-conçu, minimisant l’impact environnemental de la box. Cette initiative reflète une prise de conscience croissante de l’importance de la responsabilité écologique dans le secteur technologique.

Tarification et offres complémentaires

La Freebox Ultra est introduite avec une proposition tarifaire attractive, notamment avec une offre essentielle à un prix promotionnel la première année. En effet, vous pourrez vous abonner au prix de 39,99 euros par mois pendant 12 mois — au lieu de 49,99 euros. De plus, Free enrichit son offre avec un forfait mobile 5G à prix réduit pour les abonnés, ainsi qu’un boîtier 4G « Pocket Wi-Fi » pour une connexion Internet à emporter partout. Le service Free Proxi vient compléter le tableau, garantissant une assistance de proximité rapide et efficace.

Le lancement de la Freebox Ultra par Free marque un tournant dans l’univers des box Internet et du divertissement à domicile. Avec des vitesses de connexion sans précédent, un écosystème de divertissement enrichi, et des innovations telles que le Wi-Fi 7, Free se positionne une fois de plus comme un acteur majeur de l’innovation technologique. Cette offre vient répondre aux attentes croissantes des consommateurs pour une connectivité et un divertissement de haute qualité, redéfinissant les standards du marché.

Dans un contexte où la demande pour des connexions Internet toujours plus rapides et fiables ne cesse de croître, la Freebox Ultra s’impose comme une réponse audacieuse aux besoins actuels et futurs des utilisateurs. Elle symbolise également l’engagement continu de Free envers l’innovation et la satisfaction client, promettant de transformer notre manière de vivre le numérique à la maison.

Cette avancée technologique ouvre des perspectives nouvelles pour l’industrie, invitant les concurrents à suivre le pas dans cette course à l’innovation. Alors que le Wi-Fi 7 commence tout juste à faire son entrée sur le marché, la Freebox Ultra de Free se profile déjà comme un jalon important dans l’évolution des technologies de connexion personnelle.