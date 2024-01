Apple introduit le sideloading sur les iPhone avec iOS 17.4 en Europe

Apple est en train d’ouvrir le jardin clos de son écosystème iPhone… mais seulement en Europe.

Hier soir, Apple a annoncé qu’elle apportait des modifications à iOS, Safari et App Store dans la région Europe avec le déploiement d’iOS 17.4 pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA).

L’un des changements les plus notables introduits par Apple avec iOS 17.4 est la possibilité de télécharger des applications à partir de boutiques d’applications tierces (sideloading). Voici tous les changements annoncés par Apple aujourd’hui.

Dans un article de blog, Apple a annoncé qu’elle proposait de nouvelles options pour la distribution d’applications iOS à partir de boutiques d’applications alternatives en Europe. Les développeurs peuvent utiliser de nouvelles API et de nouveaux outils qui leur permettront de proposer des applications provenant de boutiques d’applications tierces ou de « places de marché d’applications alternatives », comme l’appelle Apple. Les boutiques d’applications tierces pourront également utiliser de nouveaux frameworks et API pour installer et gérer les mises à jour d’applications au nom des développeurs qui hébergent leurs applications sur leurs plateformes. Auparavant, il a été signalé qu’Apple ferait payer les développeurs pour le sideloading d’applications.

Toutefois, dans sa récente annonce, Apple a indiqué qu’elle ne prélèverait qu’une maigre somme de 0,50 € à titre de frais de technologie de base auprès des développeurs pour chaque première installation annuelle au-delà d’un seuil d’un million. Cette redevance s’appliquera à toutes les applications iOS distribuées à partir de l’App Store ou de toute autre boutique d’applications tierce.

Réduction des commissions de l’App Store

Pour apaiser les autorités de régulation, Apple a annoncé qu’elle réduisait ses commissions de 30 dollars à 10 % ou 17 % sur les transactions de biens et services numériques. Cette mesure ne manquera pas de redonner le moral aux développeurs qui accusent souvent Apple de prélever des commissions élevées.

Après que le tribunal a statué qu’Apple devait permettre aux utilisateurs de choisir les options de paiement de tiers proposées par les développeurs d’applications dans l’application, Apple modifie les lignes directrices de l’App Store en ce sens. Désormais, les développeurs d’applications seront autorisés à traiter les paiements à partir de l’application, sans passer par l’App Store. En outre, les développeurs d’applications peuvent également informer les utilisateurs dans l’UE des promotions, des réductions et des offres disponibles en dehors de l’application. Auparavant, Apple interdisait aux développeurs d’afficher des offres sur les applications qui obligeraient les utilisateurs à se rendre sur un site web externe. Apple ne prélèvera pas de commissions sur les systèmes de paiement externes.

Choix du navigateur par défaut

À partir d’iOS 17.4, Apple permettra aux utilisateurs européens de choisir un autre navigateur que Safari comme navigateur par défaut. Lors de l’installation d’iOS 17.4, lorsque les utilisateurs ouvriront Safari, ils verront apparaître un écran de choix qui leur permettra de sélectionner le navigateur par défaut dans la liste des options disponibles.

Bien qu’Apple ait remanié les directives de l’App Store et Safari pour se conformer à la DMA, elle rappelle qu’elle aura désormais moins de contrôle sur les applications susceptibles d’escroquer ou d’abuser des clients. Elle mentionne également que les applications qui utilisent des moteurs de navigation autres que WebKit d’Apple peuvent entraîner une expérience négative pour l’utilisateur, « y compris des impacts sur les performances du système et la durée de vie de la batterie ».

Vous pouvez lire en détail tous les changements apportés à l’App Store, le sideloading dans iOS 17 et les nouvelles options de traitement des paiements dans l’article de blog d’Apple.

Apple est en train de déployer iOS 17.4 beta pour les développeurs.