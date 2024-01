Amazon renonce à l’acquisition d’iRobot face à la pression réglementaire

iRobot est surtout connue pour sa série d’aspirateurs robots Roomba. En 2022, la société a annoncé son intention d’être rachetée par Amazon. Ce projet a échoué en raison de préoccupations anticoncurrentielles (tout à fait compréhensibles) de la part des autorités de régulation.

Amazon et iRobot ont annoncé qu’elles renonçaient à leur accord d’acquisition, qui aurait impliqué le rachat d’iRoomba par Amazon pour 1,4 milliard de dollars. L’accord aurait permis au géant du commerce électronique « d’investir dans l’innovation continue d’iRobot et d’aider iRobot à réduire les prix des produits que les clients aiment déjà », selon une déclaration publiée par les deux entreprises.

L’accord a été annoncé pour la première fois en 2022 et aurait permis à Amazon de prendre pied sur le marché de la maison intelligente. Amazon vend déjà des enceintes connectées Echo, du matériel de streaming Fire TV et des caméras connectées Ring, et son assistant virtuel Alexa est utilisé dans d’innombrables autres produits pour la maison intelligente.

L’accord n’a jamais été approuvé par les régulateurs de l’Union européenne, qui craignaient que la fusion n’entraîne « une hausse des prix, une baisse de la qualité et une diminution de l’innovation pour les clients ». L’acquisition aurait pu conduire Amazon à favoriser les appareils iRobot par rapport à d’autres produits concurrents sur sa boutique en ligne, comme l’entreprise le fait déjà avec ses autres marques de matériel et les produits Amazon Basics.

Amazon n’a fait aucune concession à la Commission européenne pour faire passer l’opération. La Commission fédérale du commerce des États-Unis enquêtait également sur l’opération, mais le Royaume-Uni l’avait déjà approuvée.

L’UE a bloqué la transaction

On ne sait pas exactement comment la gamme Roomba aurait pu changer sous l’égide d’Amazon. Une plus grande intégration avec Alexa et d’autres services d’Amazon était probablement dans les cartes, ou les produits d’iRobot auraient pu être fusionnés avec les propres tentatives d’Amazon en matière de robots domestiques. La Ring Always Home Cam, un petit drone volant permettant d’enregistrer des vidéos n’importe où dans une maison, est toujours attendue pour 2024.

Amazon a déclaré dans un communiqué de presse : « Ce résultat privera les consommateurs d’une innovation plus rapide et de prix plus compétitifs, ce qui, nous en sommes convaincus, aurait rendu leur vie plus facile et plus agréable. Les obstacles réglementaires excessifs et disproportionnés découragent les entrepreneurs, qui devraient pouvoir considérer l’acquisition comme une voie vers le succès, ce qui nuit à la fois aux consommateurs et à la concurrence, c’est-à-dire aux choses mêmes que les régulateurs disent essayer de protéger ».

Peut-être que si Amazon n’avait pas un long passé de pratiques anticoncurrentielles, les régulateurs gouvernementaux auraient été un peu plus enclins à donner un laissez-passer à l’entreprise cette fois-ci.

Des licenciements prévus

Parallèlement à cette annonce, le fabricant du Roomba a confirmé qu’il licenciait environ 350 personnes, ce qui représente environ 31 % de ses effectifs. L’une des premières victimes serait le PDG et cofondateur, Colin Angle, qui quitte ses fonctions.

Colin Angle a déclaré : « La résiliation de l’accord avec Amazon est décevante, mais iRobot se tourne maintenant vers l’avenir en se concentrant et en s’engageant à continuer à construire des robots intelligents et des innovations domestiques intelligentes qui rendent la vie meilleure, et que nos clients du monde entier adorent ».

Amazon versera à iRobot une indemnité de rupture de 94 millions de dollars, qui servira à rembourser un prêt de 200 millions de dollars contracté l’année dernière.