La Chine dévoile un plan ambitieux pour concurrencer le Neuralink d’Elon Musk : qu’envisage-t-elle en 2025 ?

La course technologique visant à intégrer de manière transparente les capacités des smartphones dans le cerveau humain a pris une tournure révolutionnaire lorsque Neuralink a implanté avec succès une puce dans son premier cerveau humain.

En réponse à cette étape décisive, la Chine a rapidement annoncé ses projets ambitieux de développement d’une « interface cerveau-ordinateur », fixant un calendrier qui prévoit le lancement de produits dès 2025.

Neuralink est un sujet brûlant aux yeux des activistes qui ont fait campagne pour que les animaux ne soient pas utilisés comme mannequins d’expérimentation. Les manifestants ont déjà demandé à Elon Musk d’arrêter les tests de Neuralink sur les singes, car il existe des moyens plus sûrs de le faire.

Alors que de nombreuses personnes pensaient que les implants cérébraux ne seraient pas autorisés, la FDA a donné à Neuralink le feu vert pour commencer les tests sur les humains l’année dernière.

Récemment, la Chine a désigné l’« interface cerveau-ordinateur » comme l’un de ses « produits emblématiques innovants », comme l’indique un communiqué de presse traduit. Le pays envisage de réaliser des percées dans des technologies clés telles que la fusion cerveau-ordinateur, les puces semblables au cerveau et les modèles neuronaux d’informatique cérébrale. Ce mouvement stratégique positionne le pays comme un concurrent redoutable dans ce domaine, ce qui pourrait signifier qu’il sera un obstacle au succès de Neuralink.

Anticiper la plus grande compétition technologique de la décennie

Les récents développements de Neuralink et de la Chine ouvrent la voie à une potentielle bataille technologique internationale qui pourrait définir la prochaine décennie. La quête d’une intégration transparente des smartphones dans le cerveau humain signale une chose inimaginable que l’on ne voit que dans les films de science-fiction. C’est à ce moment-là que la technologie devient une partie intégrante de la cognition humaine et de la vie quotidienne.

Envisager un avenir où les smartphones résideraient dans le cerveau humain soulève de profondes questions sur l’intersection de la technologie et de l’humanité. La perspective de faire défiler des plateformes comme TikTok sans bouger un muscle remet en question les notions conventionnelles d’interaction entre l’homme et l’ordinateur, créant une réalité dystopique que la Chine et Elon Musk poursuivent activement.

L’accent stratégique de la Chine sur les produits à interface cérébrale

Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information exprime son intention de développer des produits d’interface cérébrale conviviaux pouvant être utilisés pour la conduite sans conducteur, la réalité virtuelle et la rééducation médicale. L’intégration de « l’intelligence inspirée par le cerveau » ou de l’IA générative apparaît comme un élément clé qui pourrait s’intégrer de manière transparente dans ces technologies en évolution.

Soulignant son engagement en faveur des avancées dans le domaine des interfaces cerveau-machine, la Chine a créé un laboratoire de 60 personnes consacré à cette technologie. Ce laboratoire vise à traduire la recherche en applications pratiques, se positionnant comme un concurrent redoutable de Neuralink.

Les chercheurs chinois ont également mis au point un dispositif informatique connecté au cerveau via l’oreille interne, permettant un flux de données à large bande sans implants de puces.

La vision de Musk sur l’autonomisation des personnes handicapées

Si l’implantation récente d’une puce dans le cerveau humain par Neuralink constitue une avancée significative, la technologie n’en est encore qu’à ses débuts. La vision d’Elon Musk met l’accent sur le potentiel des interfaces cerveau-ordinateur pour aider les personnes handicapées.

L’appel de Neuralink à des participants atteints de paralysie, de surdité ou de perte de vision pourrait signifier que l’entreprise explore les possibilités de transformation offertes par les implants de puces cérébrales.

La recherche d’interfaces cerveau-ordinateur s’inscrit dans une quête globale des entreprises technologiques pour accéder au centre de données du cerveau humain. Au cours des deux dernières décennies, les algorithmes des réseaux sociaux et les mécanismes de suivi d’Internet ont progressivement dévoilé les complexités des motivations et des préférences humaines.

La course à la technologie cérébrale s’intensifie à mesure que les entreprises cherchent à déchiffrer les complexités de la cognition humaine.

Pour certains, autoriser les implants cérébraux est considéré comme contraire à l’éthique, non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. D’autres, en revanche, pensent qu’il faut le faire pour traiter les troubles neurologiques et même améliorer les capacités de réflexion de l’être humain. Quoi qu’il en soit, il y a toujours deux versions d’une histoire que nous devrions toujours entendre, en particulier dans le cas d’une entreprise inachevée comme Neuralink.