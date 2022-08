Amazon va acquérir le fabricant d’aspirateurs robots iRobot pour 1,7 milliard de dollars

Dans la foulée de l’acquisition d’une société axée dans le secteur de la santé, Amazon a annoncé qu’il allait acquérir iRobot, le fabricant d’aspirateurs robots, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces de 1,7 milliard de dollars.

iRobot est un populaire fabricant d’aspirateurs robots, qui utilise la technologie LiDAR et d’autres technologies pour naviguer sans effort dans la maison ou le bureau, en aspirant tous les coins et recoins, afin que vous n’ayez pas à le faire. Amazon considère que la société s’intègre naturellement à sa gamme existante de produits de la maison connectée et prévoit de la racheter pour un montant d’environ 1,7 milliard de dollars.

« Nous savons que le gain de temps est important, et que les tâches ménagères prennent un temps précieux qui pourrait être mieux utilisé à faire ce que les clients aiment », a déclaré Dave Limp, SVP d’Amazon Devices. « Depuis de nombreuses années, l’équipe d’iRobot a prouvé sa capacité à réinventer la façon dont les gens font le ménage avec des produits incroyablement pratiques et inventifs, qu’il s’agisse de nettoyer quand et où les clients le souhaitent en évitant les obstacles courants dans la maison, ou de vider automatiquement le bac de collecte. Les clients adorent les produits iRobot et je suis ravi de travailler avec l’équipe d’iRobot pour inventer des moyens qui rendent la vie des clients plus facile et plus agréable ».

iRobot considère également que l’accord est naturel et qu’il donnera à l’entreprise les ressources et le soutien nécessaires pour développer encore davantage ses produits et services.

« Depuis que nous avons lancé iRobot, notre équipe s’est donné pour mission de créer des produits innovants et pratiques qui facilitent la vie des clients, ce qui a conduit à des inventions comme le Roomba et iRobot OS », a déclaré Colin Angle, président et PDG d’iRobot. « Amazon partage notre passion pour la création d’innovations réfléchies qui permettent aux gens d’en faire plus chez eux, et je ne peux imaginer un meilleur endroit pour que notre équipe poursuive sa mission. Je suis extrêmement heureux de faire partie d’Amazon et de voir ce que nous pouvons construire ensemble pour les clients dans les années à venir ».

Un empire pour Amzon dans la maison connectée

L’une des caractéristiques d’iRobot est la facilité avec laquelle il est possible d’entretenir les appareils et de remplacer les pièces usées. L’entreprise s’est donné beaucoup de mal pour concevoir ses robots afin que même un novice non technique puisse facilement et intuitivement entretenir et réparer les appareils. Espérons qu’Amazon laissera cette caractéristique intacte.

Il s’agit de la dernière acquisition de premier plan pour Amazon, qui a racheté l’organisation de soins de santé One Medical pour 3,9 milliards de dollars en juillet. Elle a également acquis le studio de cinéma MGM dans le cadre d’une transaction de 8,45 milliards de dollars conclue en mai, et a acheté la société de routeurs grand public Eero pour 97 millions de dollars en février 2019. Avant cela, elle a englouti Ring en 2018 pour plus d’un milliard de dollars et Whole Foods en 2017 pour 13,4 milliards de dollars.

La combinaison du Roomba, d’Alexa, des sonnettes Ring et des autres produits de maison connectée d’Amazon donne à l’entreprise une quantité incroyable de données dans une maison connectée moderne. Cela conduira naturellement à encore plus de questions autour de la vie privée, et du contrôle d’Amazon sur le marché de la maison intelligente.