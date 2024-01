La nouvelle ère de la navigation : Opera se prépare à lancer son navigateur IA pour iOS

Opera prévoit d’offrir aux utilisateurs d’iPhone une alternative à Safari alimentée par l’IA, profitant de la décision d’Apple d’autoriser la concurrence entre les navigateurs sur iOS dans le cadre de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA).

Cette décision donne à Opera l’occasion d’innover et d’offrir aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad une expérience de navigation unique, centrée sur l’IA. Le nouveau navigateur, conforme au DMA à partir de mars 2024, sera introduit dans les mois à venir.

Opera est actif dans le domaine de l’IA des navigateurs depuis le début de l’année 2023, en introduisant l’IA du navigateur Aria dans ses produits et en redessinant son navigateur de bureau phare sous la forme d’Opera One, centré sur l’IA. En 2024, Opera vise à améliorer encore cette innovation.

L’ouverture des DMA de l’UE est un développement positif, et Opera encourage Apple à étendre ces libertés aux utilisateurs d’iOS dans le monde entier. Jørgen Arnesen, EVP Mobile chez Opera, se réjouit des nouvelles possibilités offertes par les moteurs de navigation alternatifs et salue l’évolution d’Apple vers une interopérabilité accrue avec les fonctionnalités de l’iPhone et de l’iOS.

Opera est impatient de présenter le nouvel Opera One pour iOS, qui met l’accent sur l’IA. En outre, Opera annoncera bientôt un investissement majeur dans un projet clé d’infrastructure d’IA en Europe pour soutenir le développement du nouveau navigateur.

En annonçant Opera One pour iOS, Jørgen Arnesen, EVP Mobile chez Opera, a déclaré :