Realme 12 Pro et 12 Pro+ dévoilés : puissance et photographie au sommet

Comme prévu, la marque émergente chinoise de smartphones Realme a présenté ses derniers combinés de milieu de gamme, les Realme 12 Pro et 12 Pro+. Les deux ont été officiellement présentés en Inde, mais devraient également être disponibles en Europe à une date ultérieure.

Après le départ du PDG Madhav Seth, l’entreprise a pris du recul en termes de nombre de lancements de smartphones. Si les noms vous semblent familiers, vous avez raison, car les Realme 12 Pro et 12 Pro+ sont des concurrents directs des Redmi Note 13 Pro et 13 Pro+ récemment lancés. Voyons tout ce qu’il faut savoir sur les dernières nouveautés de Realme.

Le plus puissant des deux, le Realme 12 Pro+, dispose d’un énorme écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Sur le plan matériel, le smartphone est équipé d’un chipset Snapdragon 7 s Gen 2, de 8/12 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage interne.

Mais le principal argument de vente est très probablement les capacités de la caméra du smartphone. Le Realme 12 Pro+ dispose d’une triple configuration d’appareil photo qui se compose d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique 3x et d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels.

En outre, le Realme 12 Pro+ embarque une caméra frontale de 32 mégapixels, une grande batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 67 W, ainsi qu’Android 14. Le smartphone est disponible à l’achat en Inde à partir de 29 999 INR (330 €) en trois coloris : Explorer Red, Navigator Beige et Submariner Blue. Le premier restera exclusif à l’Inde, du moins pour un temps.

Un Realme 12 Pro standard moins performant

Le Realme 12 Pro standard a des spécifications presque similaires avec quelques différences clés comme une configuration de caméra légèrement dégradée et un processeur plus lent. Le smartphone conserve l’écran OLED de 6,7 pouces, mais embarque un chipset Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm à la place. La différence entre les deux est assez significative, le 7 s Gen 2 affichant des performances supérieures d’environ 10 à 15 % à celles du 6 Gen 1.

À l’arrière, le Realme 12 Pro dispose d’une triple caméra : un capteur principal de 50 mégapixels (capteur Sony IMX882), un téléobjectif de 32 mégapixels et un capteur ultra-large de 8 mégapixels. Le smartphone dispose également d’un capteur photo de 16 mégapixels à l’avant pour les selfies.

Tout comme le modèle 12 Pro+, la version standard est alimentée par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 67 W. Le Realme 12 Pro est proposé en deux variantes de mémoire : 8/128 Go et 8/256 Go. La première est désormais disponible en Inde au prix de 25 999 INR (290 €), tandis que la seconde coûte 26 999 INR (300 €).

Realme UI 5.0 comme expérience

Les deux appareils sont livrés avec Realme UI 5.0, basé sur Android 14. Realme a passé en revue un tas de nouvelles fonctionnalités lors de la présentation, comme la capsule flash, un dock commun pour les images qui peut être utilisé pour les partager plus tard, et la possibilité de prendre un objet de l’image et de le copier dans le presse-papiers.

Ce que l’entreprise n’a pas précisé, c’est le nombre de mises à jour que recevra la série 12. On peut dire que, comme la série 11, la série 12 recevra 3 mises à jour majeures du système d’exploitation Android.