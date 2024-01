Le Vision Pro d’Apple fait ses débuts dans une publicité captivante

Apple a eu des publicités emblématiques pour ses produits emblématiques. Aujourd’hui, Apple a l’occasion de présenter aux téléspectateurs américains l’ordinateur spatial Vision Pro, qui sera commercialisé le 2 février.

La première publicité pour le Vision Pro, publiée dimanche sur la chaîne YouTube d’Apple, a pour bande-son le tube Dreamer de Supertramp (1974), et montre le casque de réalité mixte à 3 499 dollars utilisé dans différents contextes. La séquence met l’accent sur la façon dont les gestes de la main peuvent être utilisés pour contrôler le Vision Pro, bien que les commandes puissent également être communiquées par la voix et les mouvements des yeux.

Nous voyons un homme enfiler le casque. À l’aide de ses yeux et de ses gestes, l’utilisateur du Vision Pro met en place un « poste de travail » comprenant l’application Keynote et l’application Messages. Nous voyons également le même homme assis dans son canapé avec un bol de pop-corn regarder un film sur un écran géant qui n’existe pas vraiment. D’un simple geste, il agrandit la taille de l’écran.

Ensuite, nous voyons une femme qui prépare sa valise pour un voyage et qui est en train de passer un appel FaceTime avec le personnage d’un autre utilisateur de Vision Pro. Le personnage est une représentation numérique de l’utilisateur Vision Pro avec lequel vous discutez et vous pouvez voir son visage et les mouvements de ses mains en temps réel. Un autre utilisateur de Vision Pro regarde un panorama, se lève et marche vers l’image, ce qui la rend immersive.

La publicité de 60 secondes montre également que, même avec le casque, vous pouvez interagir avec les personnes qui vous entourent et même faire griller des toasts à vos enfants. Le slogan est le suivant : « Hello Vision Pro ». Il sera intéressant de voir si Vision Pro deviendra un succès et quelle sera la suite des opérations d’Apple.

Le casque Vision Pro est le produit le plus important lancé par Apple depuis la smartwatch Apple Watch en 2015. Pour le géant de la technologie, l’enjeu est de taille, même si le prix de 3 499 dollars risque d’être prohibitif pour beaucoup.