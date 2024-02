Chrome rejoint la famille Windows ARM, et démarre sur le canal Canary

La transition vers les processeurs ARM du côté de Windows n’a pas été aussi réussie que celle d’Apple. Alors qu’Apple a réussi à faire fonctionner les choses correctement dès le départ, en partie grâce aux performances de la compatibilité Rosetta 2 de l’entreprise, Windows a connu des difficultés.

De nombreuses applications Windows sont encore exclusivement x86, et la solution de Microsoft pour traduire les instructions x86 en instructions ARM ne fonctionne pas aussi bien que Rosetta 2. Aujourd’hui, Chrome est enfin compatible avec les ordinateurs Windows ARM.

Google Chrome est discrètement devenu ARM-natif sur Windows, puisque les builds Canary pour Chrome sont apparus dans une version win_arm64 inédite. Cela signifie que si vous avez un PC Windows ARM, comme la Surface Pro 9 5G, vous pouvez maintenant installer Chrome sur celui-ci si vous êtes prêt à utiliser les builds du canal Canary. Le code source ouvert du navigateur Chromium, sur lequel Chrome est basé, fonctionne sur Windows ARM depuis un certain temps, et Microsoft Edge, basé sur Chromium, est natif sur Windows ARM depuis des années, mais pas Google Chrome.

Chrome était jusqu’à présent un grand absent de Windows ARM, et le navigateur était déjà devenu natif sur l’architecture ARM sur Mac, ce n’était donc qu’une question de temps avant que cela ne se produise également sur Windows. Qualcomm a déclaré que 2024 serait enfin l’année où les ordinateurs portables Windows vaudraient la peine d’être achetés, et entre cette annonce et le lancement de la gamme de puces Snapdragon X pour ordinateurs portables de Qualcomm, il semble bien que cela devienne réalité.

Uniquement pour le canal Canary

Il convient de rappeler que le mode natif de Windows sur ARM n’est pour l’instant disponible que dans la branche Canary. Il s’agit actuellement de la version 123, qui devrait être disponible pour les utilisateurs de la branche stable le 19 mars, ce qui signifie que dans environ 2 mois, une version stable de Chrome devrait être disponible pour les utilisateurs de la branche stable de Windows. En attendant, vous pouvez jouer avec la version Canary. N’oubliez pas qu’elle est souvent instable et qu’il faut s’attendre à de nombreux plantages et bugs, d’autant plus qu’il s’agit de la première version publiée publiquement pour une toute nouvelle plateforme.

Si vous souhaitez tester la nouvelle version de Chrome, elle est désormais disponible sur le site de téléchargement de Chrome. N’oubliez pas de tenir compte de l’avertissement, ou attendez quelques mois pour être sûr.