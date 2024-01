Tesla à l’assaut du marché avec un véhicule électrique à prix réduit prévu pour 2025

Tesla souhaite commencer la production d’un nouveau véhicule électrique grand public en 2025 afin de concurrencer davantage les voitures à essence moins chères ainsi que les véhicules électriques rivaux.

Selon un rapport exclusif de Reuters citant quatre sources bien placées, l’entreprise d’Elon Musk a informé ses fournisseurs qu’elle souhaitait lancer la production à mi-parcours l’année prochaine afin de concrétiser une ambition de longue date : construire une voiture à 25 000 dollars.

Citant quatre personnes familières avec le sujet, dont deux décrivant le modèle comme un crossover compact, Reuters a rapporté que Tesla a déjà informé ses fournisseurs de son intention de commencer la production de modèles « Redwood », ce qui s’inscrit dans la tendance des véhicules électriques plus petits et plus abordables.

Le modèle « Redwood » est un élément essentiel de la gamme Tesla, car l’entreprise répond à la demande croissante de moyens de transport électriques rentables. En outre, le projet d’un véhicule électrique abordable s’étend aux robotaxis à conduite autonome, qui seraient fabriqués grâce aux avancées de la prochaine génération.

Un modèle bon marché permettrait à Tesla de toucher un public beaucoup plus large, mais il est clair qu’il y a encore du travail à faire pour réaliser cette ambition. La multinationale automobile basée au Texas propose actuellement la berline Model 3 comme produit d’entrée de gamme, avec un prix de base de 42 990 euros en France.

Si Tesla parvient à atteindre le prix de 25 000 dollars (environ 23 000 euros, elle portera un coup à BYD, son rival chinois, qui produit de plus en plus de véhicules électriques moins chers.

Une audacieuse affirmation sur les nouveaux développements de Tesla

Dans la course à la suprématie sur le plus grand marché de VE au monde — la Chine — Tesla conserve l’avantage en tant que numéro un, mais les modèles les plus vendus de BYD coûtant moitié moins que le véhicule Tesla équivalent, ils ont vendu beaucoup plus d’unités dans l’ensemble.

Le facteur coût a été mis en évidence dans un rapport des experts mondiaux en données automobiles JATO Dynamics, qui indique que le prix de détail moyen des nouvelles voitures électriques en vente en Chine est désormais inférieur à la moitié du prix moyen en Europe, soit environ 32 000 euros contre 68 000 euros.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Tesla en mai dernier, Elon Musk a confirmé que l’entreprise travaillait sur deux nouveaux véhicules avec un potentiel de vente combiné de 5 millions d’unités par an : « Tant la conception des produits que les techniques de fabrication dépassent de la tête et des épaules tout ce qui se fait dans l’industrie », a-t-il déclaré.