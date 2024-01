WhatsApp prévoit l’interopérabilité avec Signal et d’autres plateformes de messagerie

Meta travaille actuellement à l’amélioration de l’interopérabilité de WhatsApp en donnant aux utilisateurs la possibilité d’envoyer directement des messages à des personnes sur d’autres plateformes comme Signal.

La preuve de cette mise à jour est apportée par WABetaInfo qui révèle que la fonctionnalité a été trouvée sur une récente version bêta de WhatsApp pour iOS. L’article ne donne que très peu de détails concrets, mais suffisamment pour que nous puissions nous faire une idée de ce à quoi la version finale pourrait ressembler.

Une image du message montre que l’onglet Discussions aura une nouvelle section exclusive pour les conversations avec des tiers, stockant tous les chats sortants. Les utilisateurs auront apparemment un contrôle manuel sur cette fonction, avec la possibilité de la désactiver à tout moment. En outre, les messages textuels en provenance ou à destination de sources tierces seront chiffrés de bout en bout pour garantir une confidentialité totale.

On ne sait pas exactement combien ou quelles plateformes pourront communiquer avec WhatsApp. Signal n’est mentionné qu’à titre d’exemple.

Normalement, je vous conseille d’installer la version bêta de WhatsApp sur iOS pour tester cette fonctionnalité. Cependant, le programme TestFlight pour la plateforme est complet à l’heure où j’écris ces lignes. Nous ne savons pas si des places supplémentaires seront disponibles à l’avenir. Mais si vous possédez un smartphone Android, vous pouvez rejoindre le programme Google Play Beta et télécharger la version bêta de WhatsApp à partir de là. Vous aurez peut-être l’occasion d’essayer la mise à jour. Le service de Google a tendance à avoir plus de places disponibles pour les personnes intéressées par les premières versions du logiciel.

Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, WABetaInfo pense que cette interopérabilité accrue est le résultat de la loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne.

De nouvelles règles

Si vous ne vous souvenez pas de cette loi ou si vous la connaissez, sachez qu’elle a été adoptée en 2022 et qu’elle vise directement les grandes entreprises technologiques. Son objectif principal est de limiter le pouvoir de ces « gardiens » sur le secteur et leurs utilisateurs. L’une des nouvelles règles impose aux entreprises qui possèdent une plateforme de messagerie (Meta, par exemple) de permettre aux utilisateurs de parler à d’autres personnes sur des applications tierces. Les régulateurs de l’UE n’ont pas apprécié le fait que ces services fonctionnent essentiellement comme des îlots, isolés les uns des autres et obligeant les utilisateurs à respecter leurs règles.

Après l’adoption de la loi, les autorités européennes ont accordé à ces entreprises un délai suffisant pour préparer leurs services en vue de l’entrée en vigueur officielle de la DMA. L’UE commencera à appliquer la législation le 6 mars.

On ne sait pas quand la mise à jour de l’interopérabilité de WhatsApp sera lancée. Étant donné que la date d’entrée en vigueur est dans un peu plus d’un mois, il est possible qu’elle soit lancée en février ou au début du mois de mars. Il est possible qu’elle soit d’abord disponible pour Android, dont la version bêta est disponible depuis septembre 2023. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de spéculations de notre part. Les choses peuvent toujours changer.