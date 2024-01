Apple repense sa stratégie automobile : moins d’autonomie, plus de réalisme

Il semble que les rumeurs concernant la construction d’une voiture par Apple, alias Apple Car, n’aient jamais cessé. Nous savons que la société travaille sur une automobile grâce à diverses fuites sur le projet, ainsi qu’à des informations sur des embauches liées à l’automobile au fil des ans, mais la société n’a jamais fait d’annonces officielles sur cette initiative.

Après une période de silence, le sujet revient dans l’actualité après que Mark Gurman, un informateur d’Apple, a écrit pour Bloomberg mardi que le géant de la technologie a opté pour un design moins ambitieux pour son automobile par rapport à son plan initial.

Au début, il y a une dizaine d’années, on pensait qu’Apple travaillait à la construction d’une voiture électrique entièrement sans conducteur. Mais la société a ensuite atténué son ambition en prévoyant un véhicule doté de fonctions avancées de conduite sans conducteur pour les autoroutes. Aujourd’hui, l’entreprise a de nouveau pivoté avec un nouveau plan visant à créer un véhicule électrique doté d’encore moins de fonctions de conduite autonome, a déclaré Gurman, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Apple travaillerait sur un véhicule doté de « fonctions d’aide à la conduite de base correspondant aux capacités actuelles de Tesla », a affirmé le journaliste de Bloomberg.

Les sources ont indiqué que la voiture aurait une autonomie de niveau 2+ (assistance à la direction et à l’accélération des freins pour des choses comme le centrage sur la voie et le régulateur de vitesse adaptatif) au lieu de la technologie de niveau 4 prévue à l’origine, qui est proche de l’autonomie complète, et du niveau 5 prévu encore plus tôt, qui offre une autonomie complète.

Gurman a également déclaré qu’Apple visait à lancer la voiture en 2028 au plus tôt, soit deux ans plus tard que l’estimation la plus récente publiée il y a deux ans.

Un projet moins ambitieux, mais nécessaire ?

Le rapport affirme notamment que le passage à un design moins ambitieux est un moment décisif pour le projet, et que s’il n’est pas possible de respecter ce dernier plan, alors « les cadres supérieurs pourraient sérieusement reconsidérer l’existence du projet ».

Les dirigeants espèrent que la Apple Car actuellement sur la planche à dessin attirera l’attention, lorsqu’elle prendra la route, par son « design élégant, ses systèmes de sécurité et son interface utilisateur unique », indique Gurman dans son rapport, qui ne mentionne pas si Apple s’associera à un autre constructeur automobile pour fabriquer la voiture, ou si elle fera cavalier seul.

Le travail d’Apple sur la construction d’une voiture a apparemment été semé d’embûches, avec des licenciements et des changements de personnel clé qui ont entraîné des perturbations et des retards en cours de route. Cela signifie qu’il convient d’être prudent lorsque l’on considère ce dernier projet pour le véhicule. Le jour où Tim Cook, PDG d’Apple, montera sur scène au volant d’une Apple Car est encore loin.