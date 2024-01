Microsoft Teams se renouvelle : nouvelles fonctions d’affichage et options audio en janvier

Microsoft a annoncé une série d’améliorations et de nouvelles fonctions pour l’application Teams. Une première série d’entre elles sera lancée en janvier, mais dans un premier temps uniquement sous forme de version d’aperçu à tester.

C’est ce qui ressort d’un nouvel article dans le blog de la Techcommunity de Microsoft. Teams recevra donc prochainement d’autres modifications, qui répondent en partie aux souhaits des utilisateurs.

Microsoft a ainsi annoncé une série de nouvelles fonctions liées à l’affichage de la galerie pour les réunions vidéo en ligne. Ces fonctions seront encore disponibles en janvier en tant qu’aperçu public.

Dans l’article de blog, Microsoft a également révélé que la nouvelle vue de la galerie par défaut affichera tous les participants à la réunion dans des boîtes de taille égale au format 16:9. Ce paramètre s’appliquera également lorsque la vidéo d’une personne est désactivée. En outre, une nouvelle fonction d’intelligence artificielle est utilisée pour garantir que les personnes qui lèvent la main ou parlent pendant une réunion bénéficient d’une vue optimisée.

Dans la vue standard de la galerie, 16 personnes seront visibles à l’écran. En outre, des options permettent de définir le nombre de personnes affichées à 4, 9 ou 49. Les personnes qui ne souhaitent pas se voir à l’écran peuvent masquer leur propre boîte de la vue de la galerie de réunion sans que celle-ci soit masquée pour tous les autres participants à la réunion.

Une autre nouvelle option permet aux participants de déplacer leur propre boîte sur le côté ou en haut de la galerie principale dans l’affichage de la galerie.

Il y a encore d’autres nouvelles options de tri : en outre, les utilisateurs peuvent placer les tuiles des personnes dont les caméras vidéo ne sont pas activées en haut de la galerie principale afin de se concentrer sur les personnes dont les caméras vidéo sont activées. Un changement est distribué dès maintenant à tous les utilisateurs — il s’agit d’un nouveau thème lumineux qui fait passer l’apparence du client Teams de sombre à claire.

De nouvelles invitations plus épurées

Probablement à partir de février, Microsoft a l’intention d’apporter des modifications aux invitations Teams afin de mieux regrouper les informations et de les épurer visuellement. Le lien pour rejoindre les réunions sera également raccourci au deuxième trimestre 2024.

De plus, Microsoft offre enfin aux utilisateurs de Teams un moyen plus simple de contrôler les fonctions audio et vidéo pendant les réunions. Le géant du logiciel a commencé à tester des outils facilement accessibles pour changer de caméra, de source audio, de haut-parleur et bien plus encore. Les nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de Teams d’accéder à une flèche vers le bas à côté du bouton caméra ou micro de la barre d’outils de la réunion, qui comprend des options audio et vidéo simplifiées.