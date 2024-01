Galaxy Z Fold d’entrée de gamme : Samsung prépare une offensive sur le marché des pliables

Les écrans pliables de Samsung ont beaucoup évolué depuis leurs débuts. Cependant, malgré toutes les améliorations, les deux appareils pliables restent assez chers. Par exemple, le dernier Galaxy Z Fold 5 coûte 1 899 euros, et la plupart des concurrents sont proposés à des prix similaires.

Mais de nouvelles informations suggèrent que Samsung pourrait enfin être prêt à sortir une version moins chère du Galaxy Z Fold. Selon un rapport de The Elec, l’objectif de cette démarche serait « d’augmenter le taux de pénétration du marché des smartphones pliables », ce qui serait logique étant donné que nous voyons plus de smartphones pliables provenant de Chine.

Le rapport révèle également qu’en dépit d’être l’un des pionniers du marché des smartphones pliables, Samsung est en troisième position sur le marché chinois pour ce facteur de forme spécifique. En effet, Xiaomi, Honor et Huawei proposent dans cette région des smartphones pliables à des prix beaucoup plus abordables que ceux de Samsung et ont donc dépassé la série Z Fold de Samsung.

Pour y parvenir, le géant de la tech envisagerait de fabriquer un Galaxy Z Fold 6 d’entrée de gamme qui serait lancé au second semestre 2024.

Samsung pense également que l’amincissement du Z Fold l’aiderait à mieux se positionner face à la concurrence. Comme vous pouvez le voir dans le tableau comparatif ci-dessous, le Z Fold 5 était le smartphone le plus épais du lot.

Le média affirme que l’incertitude de cette année pourrait être un obstacle à la sortie d’un Z Fold 6 d’entrée de gamme. Si l’industrie du smartphone est à nouveau en baisse cette année, la publication affirme que les gens se tourneront vers des appareils haut de gamme. Samsung craindrait donc que le Galaxy Z Fold 6 ne vienne grignoter les ventes de l’appareil d’entrée de gamme et vice versa.

Un réel changement de stratégie

Si vous vous demandez pourquoi il n’est pas fait mention d’un Galaxy Z Flip 6 d’entrée de gamme, c’est parce que Samsung estime que la série Flip est relativement bien établie. Le smartphone pliable à clapet a dépassé les expéditions du Z Fold, Samsung est donc plus préoccupé par l’augmentation des ventes de son appareil pliable de type livre.

En 2023, Drew Blackard, vice-président du marketing des produits mobiles chez Samsung, a déclaré dans une interview qu’il pensait que les prix des appareils pliables de Samsung finiraient par baisser. Toutefois, il a également déclaré que l’entreprise se concentrait davantage sur le raffinement que sur l’accessibilité pour le moment. Donc, si ce rapport est vrai, il semble que les priorités de Samsung aient récemment changé.