Google Pixel 9 Pro : premiers rendus révélés avec un design remanié

Le Pixel 8 n’est sorti que depuis quelques mois, mais cela n’empêche pas les leakers d’obtenir les premières images du futur Pixel 9 Pro. En effet, la première série de rendus du Pixel 9 Pro de Google qui devrait être lancé plus tard cette année a fait surface, grâce à MySmartPrice.

Celui-ci présente un écran plat, le même que le Pixel 8 Pro, mais cela montre également un design plat sur les côtés et à l’arrière – une évolution est similaire à celle de la série iPhone 15 et, plus récemment, à celle du Galaxy S24.

Le smartphone serait doté d’un écran de 6,5 pouces, ce qui le rendrait plus petit que l’écran de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro. Cela coïncide avec des rumeurs antérieures qui disaient que le Pixel 9 Pro, plus petit, était en préparation. Nous pouvons nous attendre à un écran Quad HD, et nous pourrions voir une augmentation de la luminosité maximale. Il semble également que l’écran plus petit sera doté d’un poinçon central, qui loge la caméra selfie, et qu’il y aura de fines bordures sur les quatre côtés de l’écran.

Ce n’est pas le seul changement de design majeur sur ce smartphone. Le rendu montre également une bosse de caméra plus élégante qui loge un module de caméra principale, ultra-large et un module de téléobjectif. Ainsi, au lieu d’étirer la barre de caméra sur toute la largeur du téléphone, les rendus montrent la configuration à trois caméras à l’intérieur d’un bloc bombé de forme ovale, analogue au Pixel Fold.

Le smartphone devrait mesurer 162,7 x 76,6 x 8,5~12 mm, ce qui le rend légèrement plus fin que son prédécesseur. Comme c’est le cas avec le Pixel 8 Pro, il semble que le Pixel 9 Pro ait également le bouton d’alimentation et le bouton de volume sur le côté droit de l’appareil. Google semble toutefois avoir modifié l’emplacement de la carte SIM, qui semble désormais se trouver en bas de l’appareil, à côté du port USB-C.

Une grosse attente

Il est encore tôt, et le produit final peut ou non ressembler à ces images. Mais au moins, nous avons une idée de ce qui nous attend. On peut voir les bandes d’antennes puisque le smartphone aura un cadre métallique. Le Tensor G4, surnommé « Redondo », devrait alimenter la série Pixel 9.

Les autres spécifications du smartphone ne sont pas encore connues, mais nous pouvons nous attendre à plus de détails dans les mois à venir puisqu’il ne devrait être présenté qu’en octobre. Une refonte plus nette pourrait être ce dont le prochain Pixel 9 a besoin pour se démarquer, surtout avec la série Galaxy S24 de Samsung chargée d’IA qui vient d’être annoncée et l’iPhone 16 qui arrivera plus tard dans l’année.