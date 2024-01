Google utilise l’IA pour organiser et personnaliser votre navigateur Chrome

Google intègre actuellement des fonctionnalités génératives basées sur l’IA dans tous ses logiciels, pour le meilleur et pour le pire. Le navigateur Chrome n’échappe pas à la règle, puisque Google a annoncé l’arrivée de trois fonctions d’IA générative dans le navigateur.

Le navigateur Chrome de Google se penche sur l’IA de manière importante. Plutôt que d’intégrer une barre latérale Bard dans le navigateur, Google déploie quelques fonctionnalités qui exploitent ses modèles afin de rendre votre navigateur un peu plus agréable à utiliser.

Google Chrome 121 commencera à être déployé aujourd’hui et comprendra la première vague de fonctionnalités basées sur l’IA. Google les qualifie de « premières expériences publiques » et, pour l’instant, elles sont désactivées pour les comptes d’entreprise et les comptes éducatifs. L’entreprise insiste également sur le fait que ces fonctionnalités visent à résoudre des problèmes existants dans le navigateur, plutôt que sur l’approche adoptée par des navigateurs tels que Microsoft Edge et Opera, qui ont simplement ajouté une boîte de dialogue AI dans la barre latérale, sans plus.

La première nouveauté est Tab Organizer, qui peut automatiquement suggérer et créer des groupes d’onglets en fonction de vos onglets ouverts. Chrome propose des groupes d’onglets depuis des années, mais il y a probablement beaucoup de gens qui ne les utilisent pas, ou qui trouvent que cette fonctionnalité demande plus d’efforts qu’elle n’en vaut. Vous pouvez l’essayer en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un onglet et en sélectionnant l’option de menu « Organiser les onglets similaires ».

Google explique dans un article de blog : « Cela peut s’avérer particulièrement utile si vous travaillez sur plusieurs tâches en même temps dans Chrome, comme la planification d’un voyage, la recherche d’un sujet et le shopping. [Chrome suggérera même des noms et des emoji pour ces nouveaux groupes afin que vous puissiez les retrouver facilement lorsque vous en aurez besoin ».

Le navigateur ajoute également un générateur de thèmes personnalisés pour le navigateur, en utilisant une technologie analogue aux fonds d’écran AI génératifs dans les smartphones Google Pixel fonctionnant sous Android 14. Vous serez en mesure de créer rapidement des thèmes Chrome personnalisés basés sur « un sujet, une humeur, un style visuel et une couleur que vous choisissez ».

La dernière fonctionnalité est un assistant d’écriture alimenté par l’IA, mais elle ne sera pas disponible avant « la version de Chrome du mois prochain » (probablement la version 122 de Chrome). À l’instar des fonctions de rédaction de Gmail et d’autres applications, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone de texte ou un champ sur n’importe quel site et sélectionner « Aidez-moi à écrire ». Il vous suffit alors de taper quelques mots pour que l’intelligence artificielle de Google rédige un brouillon.

Le navigateur : le supper terrain de jeu pour l’IA

Ce type d’intégration de l’IA à l’échelle du Web est la raison pour laquelle Chrome pourrait être un endroit si puissant pour Google d’intégrer son modèle Gemini, Assistant with Bard et le reste de ses outils d’IA naissants. Le moteur de recherche de Google est déjà comme une couche au-dessus d’Internet ; l’entreprise souhaite évidemment que son IA fonctionne de la même manière pour vous aider non seulement à trouver des choses, mais aussi à interagir avec elles et à en créer d’autres. Nous le voyons déjà dans des fonctionnalités telles que le résumé d’article de Chrome, et nous en verrons bientôt d’autres.

En fait, Google est en retard dans ce domaine. Microsoft intègre des fonctions d’IA analogues dans Edge depuis l’année dernière, et des acteurs plus modestes comme Opera réalisent également leurs propres intégrations d’IA. Les chatbots sont peut-être la nouvelle application d’IA à la mode en ce moment, mais les navigateurs sont un endroit où les développeurs peuvent intégrer et accéder à pratiquement tout.

L’article de blog de Google annonçant les nouvelles fonctionnalités de Chrome indique que d’autres nouveautés sont à venir, notamment l’intégration du nouveau modèle Gemini « pour vous aider à naviguer encore plus facilement et plus rapidement ». Il n’y a peut-être pas encore de barre latérale Bard, mais ne soyez pas surpris de voir l’IA dans tous les onglets d’ici peu.

Comment mettre à jour Google Chrome

Chrome installe automatiquement la mise à jour sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette dès qu’elle est disponible. Pour vérifier et installer immédiatement toute mise à jour disponible, cliquez sur l’icône de menu à trois points, puis sur Aide > À propos de Google Chrome.