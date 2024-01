Les PDG prévoient des suppressions d’emplois dues à l’IA en 2024

Une enquête menée auprès de chefs d’entreprise du monde entier a révélé qu’un quart d’entre eux prévoient de réduire leur personnel de plus de 5 % cette année, à mesure que l’intelligence artificielle générative (IA) se déploie.

Dans un rapport récemment publié à la veille de la réunion du World Economic Forum (WEF) à Davos, le géant britannique de la comptabilité, Pricewaterhouse Cooper (PwC), a constaté que les médias, le divertissement, la banque, l’assurance et les entreprises de logistique sont les plus susceptibles de supprimer des emplois en raison de l’automatisation de l’IA. Ces secteurs s’attendent à ce que des outils génératifs prennent en charge des tâches actuellement effectuées par des cols blancs. En revanche, les entreprises d’ingénierie, de construction et de technologie sont moins susceptibles (mais pas à l’abri) d’être touchées par les perturbations dues à l’IA.

Les leaders du secteur estiment que les systèmes et processus inefficaces coûtent aux entreprises l’équivalent d’une taxe sur la productivité de 10 000 milliards de dollars chaque année. Cependant, environ 60 % des chefs d’entreprise pensent qu’en adoptant des outils d’IA générative capables d’automatiser les tâches routinières, les entreprises pourraient considérablement accroître leur productivité.

L’enquête prend en compte les réponses de 4 702 chefs d’entreprise internationaux, et un peu moins de la moitié d’entre eux (45 %) pensent que leur entreprise actuelle sera en faillite dans une décennie si elle ne s’adapte pas aux technologies émergentes.

Plus de la moitié (56 %) des chefs d’entreprise ayant répondu à l’enquête estiment que l’évolution technologique déterminera le mode de fonctionnement de leur entreprise au cours des trois prochaines années.

Tout n’était pas si sombre. Kevin Ellis, associé principal chez PwC, a trouvé des raisons d’être optimiste au Royaume-Uni : « L’investissement dans l’IA générative ne semble pas se faire au détriment de l’emploi, les patrons britanniques prévoyant davantage d’augmentations d’effectifs que leurs homologues étrangers, ce qui reflète les ressources nécessaires à l’adoption de l’IA générative et la croissance qu’elle pourrait engendrer ».

Qu’est-ce que l’IA générative ?

L’IA générative est une technologie qui permet de générer des réponses, des médias et des contenus informationnels par le biais de messages textes destinés à un modèle d’apprentissage de l’intelligence artificielle. L’IA générative est un sujet sur lequel l’administration américaine actuelle souhaite avoir un avis définitif, en veillant à ce que les droits des travailleurs et les avantages de la technologie soient appliqués dans le respect de l’éthique.

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré : « Le président Biden a été clair : l’IA est la technologie déterminante de notre génération, et nous devons exploiter le pouvoir de l’IA pour le bien tout en protégeant les gens contre les risques qu’elle comporte ». L’un de ces risques a été identifié à l’approche des élections primaires américaines, les législateurs des États ayant décidé d’interdire les images générées par l’IA, les « deepfakes » et autres contenus susceptibles d’imiter un candidat.

L’IA a de nombreuses applications, mais la garantie d’une utilisation sûre et éthique de la technologie sera sans aucun doute un facteur dominant tout au long de l’année 2024.