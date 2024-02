Apple et l’IA : Une nouvelle ère d’innovation malgré les défis éthiques

Lors de la récente assemblée annuelle des actionnaires d’Apple, Tim Cook a suscité l’anticipation autour des futures avancées de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle (IA) générative.

L’emblématique PDG a promis des innovations révolutionnaires, annonçant que la technologie d’Apple « franchira un nouveau cap » cette année, avec des révélations attendues, notamment lors de la WWDC 2024 prévue en juin.

Bien que l’IA générative d’Apple ne soit pas encore disponible publiquement, les spéculations abondent sur son intégration imminente, marquant un tournant majeur pour la société. Des rumeurs circulent sur une présentation détaillée des avancées en IA générative d’Apple, potentiellement lors de l’annonce d’iOS 18 à la WWDC 2024.

Malgré les attentes élevées, les actionnaires ont récemment voté contre la proposition d’Apple de publier un rapport sur l’IA et l’éthique, laissant le public dans l’attente des innovations sur lesquelles l’entreprise a travaillé ces derniers mois. En effet, cette initiative, portée par les AFL-CIO Equity Index Funds, souhaitait évaluer l’adhésion d’Apple aux principes éthiques dans le déploiement de ses technologies IA.

La proposition rejetée visait à clarifier les lignes directrices d’Apple concernant l’IA, en mettant en lumière les enjeux de politique sociale tels que les potentiels biais, les violations de la vie privée des clients et les risques de licenciements dus à l’automatisation. Présentée par Michael Forsythe, un employé d’un Apple Store, elle reflétait les inquiétudes du personnel face à l’expansion rapide de la compagnie dans le domaine de l’IA.

Bien que la proposition n’ait pas été adoptée, Apple a promis de discuter ultérieurement de ses projets en matière d’IA générative, possiblement lors de sa conférence annuelle des développeurs en juin.

Les nouveautés attendues de l’IA générative d’Apple

L’aspect le plus attendu des développements de l’IA générative d’Apple concerne le prochain système d’exploitation iPhone, iOS 18, que l’on pense être chargé de nouvelles fonctionnalités et technologies. Ce pivot vers l’IA suit l’annulation du projet de voiture Apple Car, redirigeant ainsi l’accent de l’entreprise vers l’IA, intensifiant ses efforts et ses ressources vers cette technologie désormais incontournable.

Depuis le début de la course à l’IA générative en début 2023, des acteurs comme OpenAI, Microsoft et Google ont présenté leurs innovations. Cependant, Apple a pris son temps pour développer sa version, alimentant les spéculations sur une IA de style « ChatGPT » made in Cupertino.

Tim Cook a évoqué à plusieurs reprises d’importantes avancées en IA qui pourraient bientôt être intégrées dans les appareils d’Apple via leurs logiciels. Il a souligné l’expansion rapide de l’IA dans l’industrie, laissant entrevoir sa future intégration dans les produits Apple, sans toutefois donner de détails précis.

De lourds développements

Les développements réalisés par les chercheurs et ingénieurs d’Apple ont fait l’objet de discussions au cours des derniers mois, indiquant que des nouveautés sont en chemin pour enrichir l’expérience utilisateur sur les appareils et logiciels de la marque.

Alors que quelque chose se prépare dans les coulisses d’Apple concernant l’IA générative, l’entreprise n’a pas encore été autorisée à divulguer ces informations. Cependant, il est attendu que les grandes révélations soient faites à mi-année, lors d’un des événements les plus importants pour Apple en 2024.