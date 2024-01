Google révèle AMIE, un chatbot d’IA médical surclassant les médecins en diagnostic textuel

Une étude menée par Google a révélé que son chatbot d’IA, appelé Articulate Medical Intelligence Explorer (AMIE), a démontré des performances supérieures dans le diagnostic des conditions médicales par rapport aux médecins humains dans les interactions basées sur le texte, selon un récent rapport de The Register.

Ce Large Language Model, spécialement formé pour les consultations médicales, a surpassé les médecins humains en termes de précision du diagnostic et de qualité de la communication.

Lors de l’expérience, 20 patients fictifs, souffrant chacun d’une maladie inventée, ont interagi avec AMIE et 20 médecins de premier recours professionnel. Les patients, qui ne savaient pas s’ils conversaient avec l’IA ou avec un médecin humain, ont été invités à évaluer la qualité de leurs interactions dans 149 scénarios.

La plupart des participants ont exprimé une préférence pour AMIE, louant ses réponses empathiques, claires et professionnelles. Cette préférence souligne la capacité de l’IA à maintenir un comportement cohérent et concentré, sans contraintes humaines telles que la fatigue ou la distraction. Plus qu’un simple partenaire conversationnel, AMIE a également fait preuve d’une plus grande précision dans le diagnostic des problèmes médicaux.

Toutefois, Google s’empresse de préciser que cela ne signifie pas que les chatbots d’IA sont supérieurs aux médecins humains dans les soins médicaux en général. La dynamique réelle des soins de santé, y compris les interactions en personne et le développement des relations patient-médecin, joue un rôle crucial dans les diagnostics et dépasse la portée de cette expérience basée sur le texte.

L’avenir de l’IA dans les soins de santé

Google reconnaît les limites de son étude, soulignant que l’interface de chat textuel utilisée dans l’expérience n’est pas représentative des pratiques cliniques typiques. L’objectif premier n’est pas de remplacer les médecins humains, mais de compléter les soins de santé, en particulier pour les personnes dont l’accès est limité.

Le potentiel des systèmes d’IA comme AMIE dans le domaine des soins de santé est immense. Ils pourraient jouer un rôle essentiel dans la mise en place de soins de santé de niveau international à l’échelle mondiale. Toutefois, Google souligne la nécessité d’une recherche et d’un développement approfondis pour garantir la sécurité, la fiabilité, l’équité, l’efficacité et la confidentialité de ces technologies avant qu’elles ne puissent être mises en œuvre de manière responsable dans le monde réel.

Il est important de souligner qu’il s’agit d’une étude menée par Google et portant sur un chatbot d’IA développé par Google. Bien que les résultats soient prometteurs quant à la potentielle utilisation de l’IA dans le cadre des soins de santé, ils ne sauraient se substituer à un avis ou à un traitement médical professionnel. Vous ne devriez pas faire confiance aux chatbots plutôt qu’à de vrais médecins, en particulier si vous avez des problèmes de santé. Le principal objectif de ces systèmes d’IA, comme l’a déclaré Google, est d’aider les patients qui n’ont pas accès aux soins de santé, et non de remplacer les professionnels de la santé.