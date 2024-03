Une étude révèle que l’IA générative devrait bouleverser la majorité des emplois dans les années à venir

Une nouvelle étude suggère que la plupart des emplois pourraient être perturbés d’une manière ou d’une autre par l’IA générative au cours des 10 prochaines années.

L’étude publiée le 10 janvier par la société de conseil en technologie Cognizant, en collaboration avec Oxford Economics, révèle qu’environ 9 % de la main-d’œuvre américaine actuelle pourrait être déplacée par la nouvelle technologie. Elle indique également que grâce à l’IA, 11 % des employés pourraient perdre leur emploi et avoir du mal à en trouver un autre.

Cette difficulté est due au fait que les compétences que les employés possèdent pour leurs fonctions actuelles peuvent ne pas être facilement transférables à un marché du travail de plus en plus dominé par l’intelligence artificielle.

Un modèle spécialisé a été utilisé pour révéler trois scénarios reflétant les niveaux faible, moyen et élevé d’adoption de l’IA par les entreprises, qui ont d’abord examiné à quelle vitesse l’intelligence artificielle serait utilisée au sein d’une entreprise.

Les auteurs expliquent qu’entre 2023 et 2026, les utilisateurs seront dans la phase « d’expérimentation et de prudence », les organisations déployant provisoirement l’IA générative pour des tâches qui sont « gérables en termes de portée et de faible risque — comme la création d’images, la génération de texte pour les rapports et les e-mails, et les suggestions de code pour les développeurs ». On s’attend à ce que 13 % des entreprises mettent cela en œuvre au cours de cette période.

2026 à 2030, le cap charnière

D’ici à 2026-2030, le rôle de l’IA devrait s’accroître considérablement dans toute une série de professions. La prévision la plus optimiste révèle que l’utilisation de l’IA passera de 13 % à 31 % en seulement 4 à 8 ans. L’étude affirme également que plus de la moitié des directeurs généraux et des directeurs des opérations seront exposés à l’IA d’ici là.

Les chercheurs estiment également qu’après 15 ans, l’emploi de l’IA se poursuivra, mais qu’il est susceptible de ralentir.

L’étude recommande que les employés soient « requalifiés » afin de les protéger contre les pertes d’emploi et de préserver la réputation d’une marque. Elle propose également aux organisations de mettre en place une infrastructure technologique solide conçue pour s’adapter au rythme rapide du développement de l’IA, y compris des politiques, des structures et des processus opérationnels.

Les entreprises doivent se prémunir

Dans le même temps, elle met en garde contre les potentiels préjugés formulés par l’IA. La recherche invite les organisations à créer des garanties qui minimisent le risque de partialité, d’erreur et de décisions problématiques sur le plan éthique. Enfin, elle encourage également l’utilisation de l’IA pour améliorer la vie des employés en raccourcissant la journée ou la semaine de travail.

L’industrie du jeu vidéo a déjà réclamé des garde-fous contre l’IA. En décembre, le syndicat des travailleurs de Zenimax a annoncé qu’il avait conclu un accord avec Microsoft qui « engage Zenimax à utiliser l’IA pour accroître l’ingéniosité et les capacités humaines, afin de garantir que ces outils améliorent la productivité, la croissance et la satisfaction des employés sans leur porter préjudice ».