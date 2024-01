Cactos, la startup qui recycle les batteries Tesla en systèmes énergétiques

Les vieilles batteries Tesla retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à la startup finlandaise Cactos. L’entreprise réutilise ces batteries usagées pour en faire des systèmes de stockage d’énergie intelligents en démontant leurs cassettes, en retirant les modules, en effectuant des contrôles de sécurité et en les intégrant dans des dispositifs de stockage d’énergie.

Ce processus innovant permet d’éviter le gaspillage en donnant une nouvelle vie aux batteries usagées et fournit une solution de stockage d’énergie abordable et durable pour diverses applications.

En adoptant cette approche, les industries et les particuliers peuvent réduire leur empreinte carbone tout en garantissant un accès efficace et fiable à l’énergie en cas de besoin.

Financement d’un projet ambitieux

Cactos a obtenu 26 millions d’euros de fonds propres de la part d’investisseurs importants, dont OP Finland Infrastructure LP et le Fonds finlandais pour le climat. Ce financement permettra à l’entreprise d’augmenter la production de ses systèmes de stockage d’énergie, offrant une solution écologique à la demande croissante de stockage d’énergie durable et réduisant les déchets électroniques.

Avec le soutien de ces investisseurs, Cactos est prête à avoir un impact significatif sur le marché mondial de l’énergie en transformant les batteries Tesla usagées en systèmes de gestion de l’énergie efficaces et respectueux de l’environnement.

L’appétit mondial pour les solutions de stockage d’énergie intelligentes est alimenté par l’imprévisibilité des marchés de l’énergie, la popularité croissante des véhicules électriques et l’utilisation accrue de la production d’énergie solaire. Ces facteurs ont conduit différents secteurs à rechercher des moyens innovants de gérer l’énergie et d’optimiser efficacement l’utilisation des ressources renouvelables.

Par conséquent, le développement de technologies avancées de stockage de l’énergie est devenu essentiel pour garantir une alimentation électrique fiable et réduire la dépendance aux combustibles fossiles conventionnels.

Demande continue de batteries Tesla usagées

Malgré la disponibilité de cellules au phosphate de fer-lithium plus abordables pour remplacer les systèmes de stockage, les batteries Tesla usagées continuent d’être populaires, en particulier parmi les clients respectueux de l’environnement. Ces personnes sont attirées par l’idée de réutiliser les batteries Tesla usagées car cela permet de prolonger la durée de vie des produits et de minimiser les déchets électroniques.

En outre, ces batteries offrent toujours des performances et une fiabilité élevées, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent la durabilité et l’efficacité dans leurs systèmes de stockage d’énergie. Grâce à l’approche innovante de Cactos et au soutien des investisseurs, l’entreprise est bien positionnée pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions de stockage d’énergie intelligentes et contribuer à un avenir plus durable.